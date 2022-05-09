Жозеп Боррель запропонував віддати Україні заморожені активи Росії.

За твердженням шефа європейської дипломатії, ці гроші мали б піти на повоєнну відбудову України.

 

 

Європейські країни повинні розглянути питання про вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни. Про це заявив у інтерв'ю газеті Financial Times, опублікованому в понеділок, дев’ятого травня, високий представник ЄУ зі закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

 

«Я чітко виступаю за це, оскільки цей крок є абсолютно логічним», – зазначив шеф європейської дипломатії. Він нагадав ситуацію зі замороженими в США активами Центробанку Афганістану. У лютому цього року мільярди доларів було вилучено для потенційної допомоги жертвам тероризму та гуманітарної допомоги народу Афганістану. «Було б логічно розглянути аналогічні дії з резервами Росії. У нас є гроші в кишені. І хтось повинен мені пояснити, чому можна так робити з афганськими грошима і не можна з російськими», – зазначив Боррель.

 

Він підкреслив, що питання оплати відновлення України – одне з ключових на порядку денному. Для цього буде потрібна «неймовірна сума грошей», а основний тягар при цьому ляже на плечі країн – членів Європейської Унії. «Суми, зібрані на конференціях донорів, – це крапля в морі, оскільки відновлення України коштуватиме сотні мільярдів євро», – пояснив Боррель.

 

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінюють вартість відновлення української економіки та інфраструктури після російського вторгнення у 600 млрд доларів. Очевидно, ця сума лише зростатиме. До війни Росія накопичила як золотовалютні резерви ЦБ рекордні 643 млрд доларів США. За оцінками західних аналітиків, у рамках санкцій за вторгнення до України було заморожено близько двох третин цієї суми.

09.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
На розі Марконі і Черчилля
Роман Трифонов
Одним із найважливіших наслідків того прориву, який відбувся у взаєминах України і Заходу, мала б стати «вестернізація» нашого ментального простору
08.05.22 | | Дискурси
Папа Франціск: PRO і CONTRA
Яцек Жаковський vs Моніка Олєйнік
Звідки взявся цей наїзд на Папу? "Адже він однозначно засуджує спричинену Росією війну" і "просить, щоб Путін відчинив йому двері"
07.05.22 | | Дискурси
Про весну
Василь МАХНО
пробилися перші нарциси жовті як зграйка гусят -світлом благеньким накрилися – -перший весняний десант
07.05.22 | | Дискурси
«Валькірія» у Штуттґарті
Аделіна Єфіменко
Бентежний післясмак нової штуттґартської «Валькірії» спонукає до дискусій. У кулуарних розмовах з учасниками і гостями оперної продукції дискутувалося, однак, не про спасіння Ваґнера, Вотана і Брунгільди, а про перемогу України. 
06.05.22 | | Штука
Буде нам з тобою що згадати
Тарас Прохасько
Мімі оповідала нам тільки історії двох ґатунків – про свої п'ять років і про нашу Європу, в якій вже кілька тисяч років відбуваються подібні історії
05.05.22 | | Дискурси
Витривалість у резилієнтності
Олег Романчук
Про те, як берегти і плекати психологічну стійкість в умовах тривалої війни
05.05.22 | | Галичина
Грядуща «битва» за нову концепцію України
Марко Роберт Стех
Справжня «війна» за зміну поглядів на українську історію і культуру та місце українців у світі почнеться щойно після нашої перемоги у конкретній війні на полі бою
05.05.22 | | Україна
...Щоб відрізнити добро від зла, правильне від облудного
Сервер Мустафаєв—Мирослав Маринович
Епістолярій в часі війни: листування Мирослава Мариновича з російським політв'язнем, кримськотатарським журналістом і правозахисником Сервером Мустафаєвим
05.05.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.