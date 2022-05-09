Жозеп Боррель запропонував віддати Україні заморожені активи Росії.

За твердженням шефа європейської дипломатії, ці гроші мали б піти на повоєнну відбудову України.

Європейські країни повинні розглянути питання про вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни. Про це заявив у інтерв'ю газеті Financial Times, опублікованому в понеділок, дев’ятого травня, високий представник ЄУ зі закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Я чітко виступаю за це, оскільки цей крок є абсолютно логічним», – зазначив шеф європейської дипломатії. Він нагадав ситуацію зі замороженими в США активами Центробанку Афганістану. У лютому цього року мільярди доларів було вилучено для потенційної допомоги жертвам тероризму та гуманітарної допомоги народу Афганістану. «Було б логічно розглянути аналогічні дії з резервами Росії. У нас є гроші в кишені. І хтось повинен мені пояснити, чому можна так робити з афганськими грошима і не можна з російськими», – зазначив Боррель.

Він підкреслив, що питання оплати відновлення України – одне з ключових на порядку денному. Для цього буде потрібна «неймовірна сума грошей», а основний тягар при цьому ляже на плечі країн – членів Європейської Унії. «Суми, зібрані на конференціях донорів, – це крапля в морі, оскільки відновлення України коштуватиме сотні мільярдів євро», – пояснив Боррель.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінюють вартість відновлення української економіки та інфраструктури після російського вторгнення у 600 млрд доларів. Очевидно, ця сума лише зростатиме. До війни Росія накопичила як золотовалютні резерви ЦБ рекордні 643 млрд доларів США. За оцінками західних аналітиків, у рамках санкцій за вторгнення до України було заморожено близько двох третин цієї суми.