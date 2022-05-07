Франківський драмтеатр та Президентський оркестр гастролюватимуть зі спільним проєктом.

«Бій за Україну» — спільний проєкт Національного президентського оркестру та Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, створений задля збору коштів на підтримку ЗСУ. Старт проєкту мав відбутися в Івано-Франківську 8 травня – в  День пам’яті та перемоги над нацизмом, але через рекомендації мера міста Руслана Марцінківа переноситься на поки що не визначену дату. 

 

 

Проєкт поділений на три блоки. У першому – духовно-академічна музика. Другий блок – Шевченківський. У цій частині будуть уривки з «Великого льоху», також шматок із вистави «Вона земля», доєднаються «Сестри Тельнюк». І третій блок – патріотичні пісні.

 

“Сьогодні Україна стоїть на передовій західної цивілізації. Україна щодня платить страшну ціну за свободу для світу, і ця ціна зростатиме. Триває вирішальна битва між західною свободою та російським рабством. Національний президентський оркестр та Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка об'єдналися, щоб підтримати  нескорену націю та зібрати кошти на підтримку ЗСУ.  Цим проєктом ми дякуємо країнам та захисникам, які разом з нами на шляху до перемоги“, — розповідають організатори проєкту. 

 

 

Учасники: Національний президентський оркестр (головний диригент Максим Гусак, музичний керівник – лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Роман Григорів), актори Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, зірка театру і кіно Ірма Вітовська-Ванца, переможець телевізійного співочого талант-шоу «Голос країни» Сергій Лазановський, хор Felicio (художній керівник — Наталія Байдак).

Ведучий – заслужений артист України Олексій Гнатковський.

Постановка  н.а. України лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка Ростислава Держипільського. 

 

 

З 10 до 22 травня проєкт гастролюватиме містами: Хмельницький (10.05), Чернівці (13.05), Кам’янець-Подільський (14.05), Львів (15.05), Ужгород (21.05) та Мукачево (22.05).

 

Квитки можна придбати онлайн: https://bit.ly/bij-za-ukrayinu.

 

07.05.2022

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