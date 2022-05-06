Міський голова Львова закликав містян 8-9 травня подбати про городину.

 

Міський голова Львова зазначив, що не має жодної додаткової інформації про необхідність посилення безпеки у місті на 8–9 травня. Утім рекомендує містянам подбати про «продовольчу безпеку» та садити городину.

 

 

«Про 8–9 травня жодної додаткової інформації від спеціальних служб і від військової адміністрації я не отримував. Якщо будь-яка інформація нова буде, то повідомимо громадян. 8–9 травня львів’яни бульбу садять. Народ мусить дбати про продовольчу безпеку. Я б радив людям бути до цього максимально уважними. Наприклад, моя родина вже бульбу посадила», – сказав у коментарі Тvoemisto.tv Андрій Садовий.

 

Нагадаємо, що міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до мешканців з проханням 7–9 травня виїхати за межі міста або сидіти вдома.

 

«За можливості 7–8–9 травня і роботодавців, і всіх мешканців Франківська не скупчуватися в публічних місцях і, за можливості, виїхати за місто, обробити свої городи. Поменше щоб людей було у ці дні в місті та середмісті», – сказав він. Руслан Марцінків також зазначив, що наразі є інформація про небезпеку – загрозу ракетних ударів саме 7–9 травня.

 

06.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
Витривалість у резилієнтності
Олег Романчук
Про те, як берегти і плекати психологічну стійкість в умовах тривалої війни
05.05.22 | | Галичина
Грядуща «битва» за нову концепцію України
Марко Роберт Стех
Справжня «війна» за зміну поглядів на українську історію і культуру та місце українців у світі почнеться щойно після нашої перемоги у конкретній війні на полі бою
05.05.22 | | Україна
...Щоб відрізнити добро від зла, правильне від облудного
Сервер Мустафаєв—Мирослав Маринович
Епістолярій в часі війни: листування Мирослава Мариновича з російським політв'язнем, кримськотатарським журналістом і правозахисником Сервером Мустафаєвим
05.05.22 | | Україна
Відчуваю себе частиною української нації
Микита Тітов
Найціннішим для мене є те, що через малюнки і плакати, які публікую в мережі, відчуваю величезну підтримку. Чимало людей є моїми однодумцями, які масово поширюють мої роботи між собою. Я ж лише об'єдную нашу спільну думку в образ.
05.05.22 | | Штука
Звіздар
Дмитро Єльніков
Це є спогад з майбутнього. З того часу, себто, коли ми, а разом із нами й цілий Світ, вже здобули перемогу.
05.05.22 | | Дискурси
TOGETHER WITH UKRAINE
Перша онлайн-трансляція відбудеться 6 травня. Оркестр Львівської національної опери під диригуванням Івана Чередніченка, чиї батьки були безжально вбиті російськими окупантами в Ірпіні, презентуватиме проект доленосним твором симфонічної музики – Симфонією №3 Бориса Лятошинського.
04.05.22 | | Штука
Після російської війни. Сильніші Україна та Захід
Курт Волкер
Попереду довгі, важкі та смертельні дні й тижні, але ми вже можемо з упевненістю заявити, що Україна переможе. Якою вона буде по війні?
04.05.22 | | Дискурси
Разом проти імперії
Володимир В'ятрович
Нині ЗСУ дають можливість представникам народів здобувати бойовий досвід і творити основу для армій, які скинуть із цих народів московське ярмо. Так знову стає актуальним гасло «Свобода народам! Свобода людині!»
04.05.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.