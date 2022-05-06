Міський голова Львова закликав містян 8-9 травня подбати про городину.

Міський голова Львова зазначив, що не має жодної додаткової інформації про необхідність посилення безпеки у місті на 8–9 травня. Утім рекомендує містянам подбати про «продовольчу безпеку» та садити городину.

«Про 8–9 травня жодної додаткової інформації від спеціальних служб і від військової адміністрації я не отримував. Якщо будь-яка інформація нова буде, то повідомимо громадян. 8–9 травня львів’яни бульбу садять. Народ мусить дбати про продовольчу безпеку. Я б радив людям бути до цього максимально уважними. Наприклад, моя родина вже бульбу посадила», – сказав у коментарі Тvoemisto.tv Андрій Садовий.

Нагадаємо, що міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до мешканців з проханням 7–9 травня виїхати за межі міста або сидіти вдома.

«За можливості 7–8–9 травня і роботодавців, і всіх мешканців Франківська не скупчуватися в публічних місцях і, за можливості, виїхати за місто, обробити свої городи. Поменше щоб людей було у ці дні в місті та середмісті», – сказав він. Руслан Марцінків також зазначив, що наразі є інформація про небезпеку – загрозу ракетних ударів саме 7–9 травня.