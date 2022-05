Чому потрібен другий фронт проти Росії?, - звернення Ініціативної групи "Першого грудня".

"Завдання у цій війні – така поразка Росії, яка унеможливить будь-яку наступну війну, будь-який наступний російський реванш. Світ має прагнути, щоб усі ключові діячі путінського режиму та російської армії були покарані за свої злочини", - такими словами Ініціативна група "Першого грудня" звернулася до міжнародної спільноти, закликаючи відкрити проти Росії справжній другий фронт. Для цього, пишуть учасники Ініціативи, необхідно посилити проти Росії економічні санкції, продовжити і посилити постачання Україні сучасної зброї і ще низка чинників.

Подаємо текст звернення Ініціативної групи повністю.

Why the world needs a second front against Russia

Понад два місяці весь світ слідкує за героїчним спротивом, що його українці чинять російському неоімперському злу.

За цей час позиція вільного демократичного світу трансформувалася – від фаталістичної невіри в сили українців стримувати російську агресію, через обережну підтримку українського спротиву – до підтримки рішучої та масштабної, яку відчуваємо сьогодні.

Відповідно до цих настроїв формувалися цілі такої міжнародної підтримки – від потенційної допомоги партизанському рухові в повністю окупованій Україні, через підтримку в локальній обороні Києва – до чіткого розуміння: «Війна в Україні – це наша війна, це війна кожного, тому що перемога України є стратегічним імперативом для всіх нас» (Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс).

Українці вдячні за цю підтримку, але її треба посилювати.

Вочевидь Росія має більше ресурсів, ніж Україна. У неї досі значно більше літаків, танків, ракет, кораблів, снарядів, куль і солдатів. Тому без глобальної підтримки вільного світу Україні буде складніше вистояти, і ще складніше – перемогти.

Ні Україна, ні світ не знатимуть спокою, якщо метою цієї підтримки буде лише «укладення миру» (а тим більше на російських умовах). Світ має прагнути не просто, щоб Україна «встояла», не просто, щоб Путін «не переміг»: світ має прагнути того, щоб Росія зазнала поразки, а Україна перемогла, тобто відновила всю свою територіальну цілісність, звільнила всі окуповані землі. Це важливо не лише для України, а й для відновлення цивілізованого світопорядку.

Сьогодні вільний демократичний світ має сказати те, що вже давно говорить Україна: завдання у цій війні – така поразка Росії, яка унеможливить будь-яку наступну війну, будь-який наступний російський реванш. Світ має прагнути, щоб усі ключові діячі путінського режиму та російської армії були покарані за свої злочини. Щоб російське імперське зло, у багатьох аспектах значно гірше за будь-який інший імперіалізм, нарешті було засуджене у міжнародному трибуналі. Це поверне мир і територіальну цілісність не тільки Україні, а й Грузії та Молдові, та створить передумови для самовизначення поневолених народів Росії. Це допоможе також оздоровити демократичні суспільства (причому не лише Східної Європи) від руйнівного російського впливу, якого вона досягає через міжнародну корупцію та безсоромну глобальну пропаганду.

Ця боротьба може бути тривалою, але така перемога сьогодні потрібна всьому цивілізованому світові. Фактично, йдеться про те, щоб відкрити справжній другий фронт проти Росії, в якому максимальна підтримка України буде лише частиною завдання. Ми закликаємо міжнародну спільноту:

- посилити санкції проти Росії, щоб не дати російській економіці поповнювати свої ресурси. Слід рішуче перекрити всі можливості обійти ці санкції. Має бути ембарґо на торгівлю енергоносіями, яка приносить Росії щонайменше мільярд доларів щодня.

- продовжити і посилити постачання сучасної зброї Україні – і забезпечити виробництво цієї зброї для потреб України. Україна має захистити себе не лише на землі, а й на морі та в повітрі, де російська перевага досі є значною. Ми вітаємо унікальну подію – відкриття ленд-лізу для України з боку США, що може кардинально змінити становище у напрямку встановлення миру і створення умов для відбудови України. Свого часу ленд-ліз створив реальні умови перемоги технологічно відсталого СРСР над гітлерівською Німеччиною.

- допомогти Україні не лише відновити свою територіальну цілісність у межах 1991 року, а й повністю позбутися військової присутності Росії, зокрема у вигляді військових баз, які існували в Криму ще до окупації 2014 року.

- допомогти Україні відновити свої права на судноплавство в Чорному та Азовському морях, що можливе лише позбавленням Росії претензій на монополію в цих морях, які мають перебувати під міжнародним контролем;

- продовжити провадження тотальної ізоляції Росії, її інституцій та її громадян, на всіх можливих рівнях, від політичного та економічного до культурного та спортивного. Тільки це здатне викликати невдоволення путінським режимом всередині російського суспільства і підсилити хоча би якісь паростки спротиву.

Україна довела, що вона не намагається перекласти завдання захиститися від Росії на чиїсь плечі. Однак сьогоднішня війна проти путінської Росії – це війна не лише за Україну. Це війна між цивілізацією та варварством, гідністю і безчестям, свободою та рабством. Немає жодної причини, чому таку боротьбу має вести лише одна Україна. Україна не закликає битися на полі бою – але закликає забезпечити максимально ефективний другий фронт: економічний, політичний та ресурсний.

Тому світ має сьогодні сказати: Україна переможе. Ми разом переможемо! І робитимемо все, що цю перемогу наближає.

Ініціативна група «Першого грудня»

Оля Гнатюк

Володимир Єрмоленко

Євген Захаров

Йосиф Зісельс

Ігор Козловський

Мирослав Маринович

Ігор Юхновський

Ярослав Яцків

06.05.2022