Путін перепросився перед прем’єром Ізраїлю за слова Лаврова про єврейську кров Гітлера.

Нафталі Беннетт своєю чергою попросив Путіна про евакуацію цивільних і поранених з «Азовсталі».

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з прем'єрміністром Ізраїлю Нафталі Беннетом у четвер, п’ятого травня, перепросився за слова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про єврейську кров Гітлера та про те, що «найзапекліші антисеміти, як правило, євреї». Про це повідомляє канцелярія глави ізраїльського уряду.

«Прем'єр-міністр прийняв перепросини президента Путіна за слова Лаврова і подякував йому за роз'яснення ставлення президента до єврейського народу і пам'яті про Голокост», – йдеться у пресрелізі за підсумками телефонних перемовин.

Цікаво, що в повідомленні Кремля за підсумками перемовин двох лідерів жодним словом не згадані вибачення російського президента. У ньому лише зазначається, що шеф Кремля привітав Беннета з Днем незалежності єврейської держави, а також що наголосив на дружньому ставленні Росії до Ізраїлю.

Пресслужба російського президента також повідомляє, що лідери двох країн обговорили святкування 9 травня. Президент Росії попросив передати ветеранам, які проживають в Ізраїлі, побажання здоров'я і всіх благ.

Не згадали у Кремлі й те, що, за даними канцелярії Беннета, під час перемовин обговорювалася війна в Україні. Ізраїльський прем’єр попросив Путіна «розглянути різні варіанти для евакуації людей із заводу "Азовсталь" у Маріуполі». «Президент Путін пообіцяв дозволити евакуацію мирного населення, у тому числі поранених, через гуманітарний коридор ООН за сприяння Червоного Хреста», – йдеться в повідомленні канцелярії прем’єра Ізраїлю.