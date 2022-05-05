Британія і США пообіцяли захистити фінів і шведів від російської аґресії.

Москва залякує Стокгольм і Гельсінки на тлі їхніх намагань інтегруватися до НАТО

 

 

Швеція та Фінляндія не залишаться віч-на-віч з Росією без підтримки західних країн до офіційного приєднання до НАТО, якщо обидві країни ухвалять рішення вступити до Альянсу. Таке запевнення дав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, перебуваючи з візитом у Фінляндії – повідомляє фінське видання Yle

 

«Не можу собі уявити, щоб Британія не підтримала Швецію та Фінляндію, незалежно від того, на якій стадії перемовин про вступ до НАТО чи процедура ратифікації угод. І я думаю – це те, що нас по-справжньому об'єднує», – сказав глава британського військового відомства.

 

Велика Британія допоможе обом країнам у разі нападу на них, заявив він журналістам у середу, четвертого травня. «Ми зробимо все можливе в такій ситуації. Ми віддані безпеці Північної Європи. Ми підтримуємо наших партнерів і дотримуємося наших цінностей», ­– запевнив Воллес.

 

На пресконференції у Гельсінкі Бен Воллес досить відверто говорив про військовий потенціал Росії та помилкові оцінки президента Володимира Путіна. «Зараз прокинулося багато європейських країн. Вони усвідомили, що Путін – ніякий не друг, він аґресор. За останні десятиліття він витратив багато грошей на дезінформацію, розмивання наших цінностей і військову техніку. Та відбулося все цілком протилежне до того, що планував Путін. НАТО посилилося на кордонах Росії», – наголосив британський міністр.

 

Фінляндія наразі веде перемовини з ключовими країнами Північноатлантичного Альянсу щодо гарантій безпеки на період до офіційного приєднання до НАТО, який може тривати кілька місяців. Про це повідомила прем'єрміністерка Фінляндії Санна Марін (Sanna Marin) у Копенгагені після зустрічі з лідерами скандинавських країн. Вона висловила надію, що цей процес пройде максимально швидко.

 

Своєю чергою, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде (Ann Linde) заявила, що отримала запевнення від США про надання допомоги в підтримці безпеки країни в період можливого приєднання до Північноатлантичного альянсу. «Я не можу розкривати всіх деталей, але думаю, що зараз ми маємо підтримку американців», – сказала Лінде у Вашінґтоні після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

 

Після вторгнення Росії в Україну Фінляндія та Швеція, які досі вперто дотримувалися нейтрального статусу, заявили про своє бажання долучитися до НАТО. Очікується, що офіційне звернення двох країн до Альянсу може відбутися вже в середині травня. У цьому випадку заявки про вступ двох скандинавських країн можуть розглядатися на саміті альянсу в Мадриді, запланованому на червень.

 

Кремль неодноразово застерігав Швецію та Фінляндію від вступу до НАТО, заявляючи про негативні наслідки такого рішення для миру та стабільності на півночі Європи. Нещодавно Росія демонстративно підігнала під фінський кордон тяжку військову техніку, включно з ракетними установками, аби залякати фінів і шведів.

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