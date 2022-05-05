7345 хвилин в укриттях: як часто і як довго тривають повітряні тривоги на Львівщині.

Нині триває 71 доба війни. За цей час, лише 16 діб у Львові та області минули цілком тихо, а у решту 55 діб спокій раз у раз порушували повітряні тривоги. Були дні, коли про необхідність перебувати в укриттях повідомлялося по 5 разів на добу. Найдовша повітряна тривога тривала 322 хвилини, тобто 5 годин 22 хвилини. В загальному за увесь час війни львів'яни пробули в укриттях 7345 хвилин, тобто 122 години 25 хвилин, тобто 5 діб 2 години і 25 хвилин...

Три дні (21, 22 і 29 березня) повітряну тривогу на Львівщині оголошували п'ять разів. Одного дня (26 лютого) - чотири рази. Чотири дні (3 березня, 3 і 4 квітня) - тривога оголошувалася по три рази. І 21 день сповіщення про повітряну тривогу лунало по два рази.

Найдовшою повітряна тривога була в перший день війни. Її оголосили о 7:43 і відбою не було зовсім. Аж наступного дня о 6:53 була оголошена нова повітряна тривога. Втім це можна вважати збоєм системи оголошення і тому найтривожнішим днем все ж можемо вважати 14 березня, коли повітряна тривога тривала 322 хвилини. Цього ж дня в укриття спускатися довелося ще раз на 46 хвилин. Отже, сумарно, 14 березня повітряна тривога тривала 368 хвилин (6 годин 8 хвилин).

На початку кожної доби військова адміністрація Львівщини пояснює причини оголошення повітряних тривог напередодні, вказує з якого регіону була загроза і в основному ми всі дякуємо нашим військовим з сил ППО, за їхню вправну роботу. Втім були дні, коли ворог все ж досягав своєї цілі.

Так ми знаємо, що було збито:

3 травня було збито дві крилаті ракети з тих, що були випущені в напрямку Західної України зі сторони Каспію.

25 квітня знищено одну з двох крилатих ракет, спрямованих на станцію "Красне" під Золочевим.

16 квітня знищено 4 крилаті ракети, запущені з винищувачів, що вилетіли з аеродрому Барановичі.

5 квітня було уражено 4 крилаті ракети біля Радехова (три знищено, четверту пошкоджено).

28 березня було збито 3 ракети над Золочівщиною та 2 – близько 30 км від Львова.

26 березня було збито кілька ракет, випущених по Львову з акваторії Чорного моря.

18 березня було збито 2 ракети, ймовірно Х-555, запущених із акваторії Чорного моря по авіаремонтному заводу на Скнилові.

13 березня – кілька ракет було збито під час повітряної атаки на Яворівський полігон.

Ракети, які потрапили у ціль:

3 травня: три крилаті ракети вразили цілі у Львові. Пошкоджено електричні підстанції, з яких живиться залізниця;

25 квітня: внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне»;

18 квітня: було чотири удари по Львову (три – по об‘єктах військової інфраструктури, один – по цивільній СТО, семеро людей загинуло);

26 березня: з більш ніж сорока ракет, випущених по Львову з акваторії Чорного моря, 2 ракети влучили в нафтобазу і 3 – на територію заводу оборонної структури у Львові;

18 березня: 4 ракети вибухнули в районі авіаремонтного заводу на заході Львова;

13 березня: 8 ракет з тридцяти, випущених із літаків, що вилетіли зі Саратова, вцілили у Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Яворівщині (загинуло 35 людей);

24 лютого: були обстріляні військові частини в Новому Калинові та Кам'янці-Бузькій.