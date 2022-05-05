У Львів доправили поранених з Бахмута.

15 поранених із Бахмута доправили до Першого медоб’єднання Львова медичним потягом. Більшість – у стані середньої важкості після мінно-вибухової травми, - повідомляють у Львівській міській раді.
Наймолодшому пацієнту – 15 років, найстаршому – 96. Усі вони проходять лікування в стаціонарі хірургічного, травматичного та терапевтичного профілю.
Лише за останній місяць до Першого медоб’єднання Львова було евакуйовано понад дві тисячі пацієнтів із Лисичанська, Бахмута, Попасної, Слов’янська та інших міст.
05.05.2022