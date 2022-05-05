Військкомати в Росії закидують «коктейлями Молотова».

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну там було підпалено щонайменше шість військкоматів.

 

 

З початку російського вторгнення в Україну щонайменше у шести регіонах Росії сталися підпали військових комісаріатів. Про це повідомляє інформаційний портал Meduza, покликаючись на інформацію російських ЗМІ та Telegram-каналів.

 

Перший такий інцидент стався ще 28 лютого в Луховицях у Московській області. Там у будівлю військового комісаріату жбурнули пляшки з «коктейлями Молотова». Водночас ворота військкомату пофарбували у кольори прапора України. 21-річного підозрюваного затримали восьмого березня, через п'ять днів він утік із поліції, але його повторно затримали.

 

Третього березня у Воронежі чоловік розбив слоїк з легкозаймистою рідиною біля входу у військкомат. Вогнем пошкоджено частину дверей. Ніхто не постраждав. Підозрюваний втік, з’ясувати його особу не вдалося.

 

У ніч проти 11 березня чоловік за допомогою «коктейлів Молотова» спробував підпалити будівлю військового комісаріату у місті Березовському в Свердловській області. 24-річного чоловіка запідозрили у замаху на вбивство та заарештували.

 

У ніч на 19 березня у місті Шуя в Івановській області чоловік кинув у вікно військкомату пляшку зі запальною сумішшю. Підозрюваного затримали й спровадили в СІЗО, але за якою статтею порушено кримінальну справу, невідомо.

 

У ніч проти 18 квітня у селищі Зубова Поляна у Мордовії військкомат закидали «коктейлями Молотова». Через пожежу постраждали кімнати, де зберігалися дані призовників, та згоріли кілька комп'ютерів.

 

У ніч на 4 травня двоє людей закинули у військкомат у Нижньовартівську в Ханти-Мансійському автономному окрузі вісім «коктейлів Молотова». У військкоматі вибило шибки, вигорів передпокій. Ніхто не постраждав. Порушено кримінальну справу про знищення майна та хуліганство.

05.05.2022

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