Масований і цілеспрямований удар по залізничній інфраструктурі. Пожежі гасили цілу ніч.

Вчора ввечері Західну Україну атакували крилаті ракети, які з боку Каспійського регіону були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 або ж Ту-160, – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Ракет було випущено шість. Дві з них збили сили ППО Західного оперативного командування "Захід". Одна ракета поцілила в електропідстанцію залізничного вузла Воловець на Закарпатті. Три ракети влучили в електричні підстанції залізничної інфраструктури у місті Львові.

За словами Максима Козицького, це був цілеспрямований удар по ланцюжку постачання, у тому числі гуманітарної допомоги з боку Заходу. Атака ворога не спричинила зупинки руху потягів, але затримки є.

Фото із телеграм-каналу Максима Козицького

Пожежі гасили цілу ніч. Задіяли 130 надзвичайників та 30 одиниць техніки. Пожежі ліквідували на всіх пошкоджених об’єктах.

Без електропостачання в області опинилися 85 тисяч домогосподарств, але до ранку таких залишилося лише трохи більше пів тисячі. Фахівці продовжують працювати над усуненням наслідків ракетних ударів.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, у місті станом на ранок без електроенергії залишається лише невелика кількість приватних будинків і підприємств. Медичні заклади були одразу переведені на резервні джерела електропостачання. Водопостачання у Львові працює безперебійно.

Від ракетних ударів учора постраждало двоє випадкових перехожих. 58-річного чоловіка ударною хвилею відкинуло до стіни, від удару в нього розірвалася легеня. 24-річний чоловік отримав осколкові поранення кінцівок. Обом постраждалим провели операції, загрози життю немає, – розповів Андрій Садовий.

Він повідомив також, що ударні хвилі завдали багато шкоди в радіусі навіть 400 метрів від місця вражання ракет. У дев'яти високоповерхових будинках повибивало вікна, в одній із церков вилетіли вітражі, а у розташованому поблизу гаражному кооперативі повиривало двері гаражів.

"Радіус ураження дуже великий, тому не нехтуйте своєю безпекою і під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях", – закликав Андрій Садовий.