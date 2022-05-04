70-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:55 У місті Макіївка, що на території банди "ДНР", зайнялася нафтова база, повідомляє видання "Новини Донбасу".

12:03 Автори російського журналістського ресурсу "Проєкт" стверджують, що в адміністрації Путіна вирішили відмовитися від концепту "денацифікації" як причини для російського вторгнення в Україні: придворні соціологи виявили, що російське суспільство не розуміє такого терміну, а декотрим його ще й важко вимовити. Влада вирішила зменшити використання "денацифікації" в етерах.

11:40 Пара снайперів Сил спеціальних операцій ЗСУ підбила два російських панцеромобілі. Згідно з інформацією командування ССО, українські фахівці працювали на відстані 754 метри від цілей. Хлопці поцілили одній БМП у моторний відсік. Інша запалала внаслідок внаслідок влучання бронебійно-запалювального набою у боєкомплект. Відео починаєтсья із коментаря військовослужбовця: “Чуєш? Так ти, виходить, снайперський артилерист?”.

11:22 Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має створити умови для повоєнного відновлення України. "Перший етап – це термінова допомога. Тобто негайне економічне сприяння. Ми вже багато зробили. Але ми знаємо, що цього недостатньо у короткостроковій перспективі. ВВП України може обвалитися на 30-50% цього року", – сказала голова ЄК. Вона нагадала оцінку МВФ: починаючи з травня, Україні необхідно 5 млрд євро щомісяця для того, щоб підтримувати функціонування країни, виплачувати пенсії, зарплати та забезпечувати основні послуги. Фонд дер Ляєн визнала: фінальна сума буде високою – "економісти говорять про кількасот мільярдів євро", цитує "Інтерфакс-Україна".

10:47 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 24,5 тис. осіб, танків – 1077 од., бойових броньованих машин – 2610 од., артилерійських систем – 491 од., РСЗВ – 163 од., засобів ППО – 81 од., літаків – 194 од., гелікоптерів – 155 од., автомобільної техніки – 1867 од., кораблів /катерів – 10 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 од., спеціальної техніки – 38 од., крилатих ракет – 87 од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Ізюмському та Новопавлівському напрямках Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 300 ворогів, танків ‒ 15 од., бойових броньованих машин – 43 од., артилерійських систем – 16 од., РСЗВ – 1 од., автомобільної техніки – 24 од., засобів ППО – 1 од., БПЛА – 12 од.

За час війни знищено задіяної при вторгненні техніки:

90% танків (з них 8,9% за минулий тиждень),

90% бойових броньованих машин (з них 7,6% за минулий тиждень),

31% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),

59% літаків (з них 2,1% за минулий тиждень),

65% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:15 У білоруських збройних силах почалася раптова перевірка готовності сил реагування. Як пише "Белта", мета перевірки – "оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій". Військові частини та підрозділи "діятимуть на незнайомих ділянках місцевості в умовах швидкої зміни ситуації".

09:42 Згідно з інформацією британської розвідки, Росія зосередила в районі Ізюму 22 батальйонно-тактичні групи. Російським силам важко прорватися крізь українську оборону, але вони й далі планують просунути фронт на південь від Ізюму, щоб узяти Краматорськ і Сіверськодонецьк. Захоплення цих позицій дозволило би відсікти українські підрозділи й заблокувати їх на краю сходу.

09:12 Генеральний штаб ЗСУ інформує: росіяни здійснюють наступ у напрямку села Шандриголове, що на північ від Слов'янська:

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом. З метою руйнування транспортної інфраструктури України ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. З метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади збройних сил республіки білорусь здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення. На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В рамках посилення охорони ділянки російсько-українського кордону, у районах автомобільних пунктів пропуску “Нові Юрковичі”, “Погар” та “Ломаковка” Брянської області розгорнуто підрозділи збройних сил російської федерації зі складу Центрального військового округу. На Слобожанському напрямку ворог обстрілював місто Харків та населений пункт Протопопівка із артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінковського району Харківської області. Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке, успіху не мав. На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою сковування дій, окупанти здійснюють обстріли підрозділів наших військ. На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Ворог посилює угруповання військ та активізував ведення повітряної розвідки. Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Попасної, бойові дії тривають. В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження наших позицій в районі “Азовсталі”. На Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має. У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області. На Південнобузькому напрямку, з метою знищення фортифікаційного обладнання наших позицій, ворог застосовував артилерію, реактивні системи залпового вогню, озброєння танків уздовж всієї лінії зіткнення. Активізував бойові дії у районі населеного пункту Томина Балка. На Бесарабському напрямку обстановка залишається напруженою та контрольованою. За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено сім БпЛА та 8 крилатих ракет противника, дані уточнюються. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (три з них - реактивні системи залпового вогню), п’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять одиниць автомобільної техніки противника. Є у противника втрати і на інших напрямках. Загальні цифри оголосимо в окремому зведенні дещо пізніше.

08:31 Українські підрозділи зауважили, що в місті Токмак на Запорожжі росіяни налагодили виробництво військової форми в українському мультикамі і почали переодягати своїх військовослужбовців. "Не виключено здійснення провокативних дій такими «вирядженими» підрозділами з метою компрометування українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення", – прокоментували в Оперативному командуванні "Північ".

00:56 Президент США Джо Байден під час візиту на оперативний центр Lockheed Martin Pike County, де виробляють протитанкові ракети Javelin, у Трої, штат Алабама, назвав війну Україну проти російського наступу вирішальною битвою між демократією та авторитаризмом і сказав, що то є віха історії, котра трапляється навіть не кожного століття. "Хоробрий народ України, включно з багатьма цивільними, які взяли до рук зброю, щоб захищати свою країну, заслуговують на кожну дещицю похвали за те, що вони дали відсіч російському нападу та зіпсували бажання Путіна домінувати над Україною. Ми перебуваємо у переломному моменті історії. Насправді це відбувається приблизно кожні шість чи вісім поколінь, коли речі змінюються так швидко, що ми повинні зберігати контроль. Люди, у світі триває боротьба між автократією та демократією", – сказав президент США. Байден наголосив, що американська допомога є ефективною для захисту України, і США продовжать допомагати українцям. "Є навіть історія про те, що українські батьки назвали своїх новонароджених дітей, свою новонароджену дитину (і я не жартую) «Джавелін» або «Джавеліна». Без жартів", – розповів Байден, як повідомляє "Голос Америки".

00:10 Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Україна спробує визволити з "Азовсталі" не лише цивільних мешканців, а й військовослужбовців. "Безумовно, ми продовжимо робити все, щоб дістати з Маріуполя й «Азовсталі» всіх наших людей. Це складно. Але нам потрібні всі, хто там залишається: і цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не займались цим питанням", – сказав Зеленський. Президент вірить, що це завдання є реальним. "Але мені багато разів говорили, що не вдасться врятувати жодної людини. Що це неможливо. А сьогодні 156 людей – у Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. І я вірю, що є шанс урятувати й інших наших людей", – заявив він.