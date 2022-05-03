По Львову завдано ракетних ударів. Пошкоджено три ектропідстанції.

Під час повітряної тривоги, яка була оголошена у Львівській області о 19:05 в місті Львові чули вибухи. Дим видно у різних кінцях міста.

"У Львові чули вибухи", - повідомив міський голова Львова Андрій Садовий о 20:30. Згодом він додав, що у частині міста виникли перебої з електропостачанням.

"Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії", - написав він.

Фото з телеграм-каналу Максима Козицького, який повідомив, що за попередньою інформацією пошкоджено три електропідстанції

За інформацією прес-служби Укрзалізниці, росіяни обстріляли залізничні підстанції, через що на під'їзді до Львова затримані поїзди: «У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій, низка поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримкою. Наразі зокрема затримано поїзди на під'їзді до Львова, інформація оновлюється, слідкуйте за офіційними повідомленнями та не полишайте сховищ під час сигналу тривоги».



Повітряна тривога тривала до 21:15.

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