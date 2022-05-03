Унікальний гурт "Junket" дасть концерт у Львові на підтримку полку "Азов".

 

3 травня о 19:00 в LV Café Jazz club відбудеться концерт унікального гурту Junket. Специфікою групи є те, що вони не грають заздалегідь заготовлені композиції, а все роблять з нуля в онлайн-режимі, без другого дубля та можливості редагування, тобто створюють музику безпосередньо перед слухачем.

 

 

Стилістика Junket охоплює такі жанри, як break-beat, funk, electro dub, minimal house та dnb. Junket – проєкт, який утворився спонтанно на художній виставці, де учасники Atomic Simao (Георгій Вальчук та Микола Шостов) створили симбіоз із електронного звучання та живих інструментів (саксофон, флейта). Пізніше, на одному з джем сейшенів, із двома Атоміками імпровізував виходець із "важкої" музики (група Point) вокаліст Діма Сазонов – й одразу влився до колективу. У створенні музики він активно використовує процесор ефектів, що надає звучанню легкості, трансовості та особливого драйву. Всі тексти Дмитра – це фрістайл, вони народжуються так само спонтанно і від виступу до виступу змінюються, відточуються і набувають нових форм.

 

Вхід на концерт Junket коштуватиме 150 грн.

 

Зібрані гроші надходять на рахунок ГО Міжнародна асоціація мистців, далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

 

Детальна інформація та бронювання столиків за телефоном: +38 096 248 24 24

 

У закладі LV Cafe jazz club будуть розміщені банери з QR-кодом, відсканувавши який, можна перерахувати кошти на допомогу українській армії.

 

Лінк для донатів:

 

https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK MONOBANK

https://send.monobank.ua/jar/F6hAjTrXv

 

PayPal:

 

AFofUkraine@gmail.com

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