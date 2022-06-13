Джаз житиме у Львові: шанувальників запрошують на Jazz Jam Session.

 

15 червня о 18:00 в ресторані Грушевський у Львові відбудеться Jazz Jam Session. У цей вечір кращі джазмени країни будуть волонтерами за спеціальністю і робитимуть те, що вміють найкраще, — імпровізуватимуть.

 

 

«Традиційний джем на новому місці! Відновлюється сцена Грушевський CINEMA JAZZ. Тому запрошуємо вже у середу послухати унікальну колаборацію музикантів з усіх куточків України. У закладі будуть розміщені банери з QR-кодом, відсканувавши який, можна перерахувати кошти на допомогу українській армії. Зібрані гроші надходять на рахунок ГО Міжнародна асоціація мистців, далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ», – повідомляє Український мистецький фронт, який є організатором події.

 

Вхід безкоштовний. Детальна інформація та бронювання столиків за телефоном: 098 676 4600.

 

Лінк для донатів:

 

https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

MONOBANK – https://send.monobank.ua/jar/F6hAjTrXv

 

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