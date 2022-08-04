Відеозапис львівського концерту Другої Ріки буде продано з аукціону як NFT.

Відеозапис львівського концерту Другої Ріки, який відбудеться 6 серпня в клубі Малевич, буде продано з аукціону як NFT. Як повідомляють організатори концерту, Міжнародний гуманітарний фонд, мета аукціону – зібрати кошти на закупівлю 1000 турнікетів для порятунку наших воїнів на передовій.

У світі практика монетизації мистецтва у вигляді NFT не нова. Наприклад, у березні минулого року на аукціоні Christie’s картина сучасного художника Beeple була продана у вигляді NFT за 69 мільйонів доларів.

Проте для українського музичного ринку це унікальна подія – ніхто з українських виконавців раніше не робив нічого подібного. Концерт триватиме 1.5–2 години, будуть виконані як добре відомі всім хіти, так і нові пісні легендарного гурту. Також вперше у Львові на великій сцені буде презентована нова пісня Другої Ріки «Чи ти почув», присвячена Маріуполю.

Благодійний концерт Другої Ріки відбудеться найближчої суботи у львівському клубі Малевич. Початок о 18:00 Ціна квитків за столики та у фан-зону – від 390 грн. Квитки можна купити за посиланням https://lviv.karabas.com/druga-rika-blagodijnij-koncert-1



