KRUTЬ презентуватиме новий альбом “Літепло” на концерті у Львові.

17 липня о 18:00 на літній терасі !FESTrepublic У Львові звучатиме KRUTЬ – проєкт Марини Круть, співачки, композиторки, поетеси і музикантки. Єдина в Україні та світі соул-бандуристка приїде до Львова, щоб зіграти благодійний концерт і презентувати наживо новий альбом “Літепло”, який буде оприлюднений на стрімінгах цього літа, повідомили організатори Український мистецький фронт.
«Унікальне звучання української бандури, ніжний голос KRUTЬ, тонкі точні й чесні її тексти на заході сонця у Львові – ось що на вас чекає цього вечора. Приходьте! Ви першими почуєте новий альбом “Літепло”, отримаєте потужну емоцію від виступу, а заплативши за квиток, допоможете нашим військовим», – запрошують організатори.
Прибуток від концерту буде переданий на потреби батальйону, в якому служить член команди KRUTЬ Сергій Марченко.
Квитки – https://concert.ua/uk/event/krut-lviv
Вартість – від 480 грн
Важливо! Якщо під час заходу буде оголошена повітряна тривога, всі глядачі підуть в укриття, розташоване в будівлі !FESTrepublic. У цьому допоможуть працівники локації та організатори події. Якщо тривога триватиме не більше години, після її відміни концерт продовжиться.
14.07.2022
ДЛЯ ДОВІДКИ
Марина Круть родом із Хмельницького, де й перебуває зараз під час евакуації з Києва. Також останні місяці співачка багато гастролює містами України та Європи з метою збору коштів для ЗСУ та грає для військових. Марина закінчила школу мистецтв за класом бандури.
Після 2016 року розпочала сольну кар'єру. 2017 року взяла участь у талант-шоу «Х-фактор», а 2020-го вийшла у фінал нацвідбору «Євробачення». KRUTЬ — 99 (Eurovision 2020, Ukraine)
12 квітня 2022 року KRUTЬ оприлюднила mood video на нову пісню “Воля”, написану вже під час війни – KRUTЬ - Воля (mood video)
3 червня 2022 KRUTЬ опублікувала відео "Скажи мені, Боже” - Live with symphonic orchestra. Це відео – присвята кожному українцю, який прожив 100 днів війни. Роботу подивились вже понад 100 000 людей.
Офіційна сторінка KRUTЬ у Facebook: facebook.com/bandurakrut
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