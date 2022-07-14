KRUTЬ презентуватиме новий альбом “Літепло” на концерті у Львові.

17 липня о 18:00 на літній терасі !FESTrepublic У Львові звучатиме KRUTЬ – проєкт Марини Круть, співачки, композиторки, поетеси і музикантки. Єдина в Україні та світі соул-бандуристка приїде до Львова, щоб зіграти благодійний концерт і презентувати наживо новий альбом “Літепло”, який буде оприлюднений на стрімінгах цього літа, повідомили організатори Український мистецький фронт.

«Унікальне звучання української бандури, ніжний голос KRUTЬ, тонкі точні й чесні її тексти на заході сонця у Львові – ось що на вас чекає цього вечора. Приходьте! Ви першими почуєте новий альбом “Літепло”, отримаєте потужну емоцію від виступу, а заплативши за квиток, допоможете нашим військовим», – запрошують організатори.

Прибуток від концерту буде переданий на потреби батальйону, в якому служить член команди KRUTЬ Сергій Марченко.

Квитки – https://concert.ua/uk/event/krut-lviv

Вартість – від 480 грн

Важливо! Якщо під час заходу буде оголошена повітряна тривога, всі глядачі підуть в укриття, розташоване в будівлі !FESTrepublic. У цьому допоможуть працівники локації та організатори події. Якщо тривога триватиме не більше години, після її відміни концерт продовжиться.