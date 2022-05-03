69-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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09:03 Генеральний штаб ЗСУ інформує: у місті Богучар Воронезької області росіяни зняли зі зберігання і перекинули в Україну 17 танків і 60 БМП-1.

 

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Противник вживає заходів щодо поповнення значних втрат техніки в підрозділах збройних сил російської федерації, що ведуть бойові дії на території України. За наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області, у період з 27 квітня по 02 травня 2022 року, було знято зі зберігання сімнадцять танків та шістдесят БМП-1. Їх відправлено на тимчасово зайняті російськими військами Українські території.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів.

На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Продовжував обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено сім БпЛА “Орлан-10” та один БпЛА “Форпост”.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки противника.

Зазнає втрат ворог і на інших напрямках. Активно продовжує розвиватися в тимчасово зайнятих агресором містах і селах рух опору.

 

08:42 Офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що висловлювання міністра закордонних справ Росії Сєрґєя Лаврова про євреїв та українського Президента Володимира Зеленського є проявом "найнижчої форми расизму, пропаганди та брехні".

 

01:14 Сполучені Штати Америки не виключать, що Росія спробує "приєднати" Донецьку та Луганську області до свого складу до середини травня. Про це заявив на брифінґу у Вашінґтоні посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер, передає CNN. Також Москва розглядає подібний сценарій для Херсонської області. РФ може спробувати провести фіктивні референдуми, "щоб спробувати додати видимість легітимності".

 

03.05.2022

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