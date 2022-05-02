На вулицях Івано-Франківська вручають повістки чоловікам-переселенцям.

За словами речника Івано-Франківського обласного військкомату Юрія Мухіна, в минулу суботу та неділю на вулицях вручали повістки переселенцям, які ще не на обліку, а не місцевим призовникам.

“До міського військкомату надходили скарги, що багато приїжджих чоловіків призовного віку ходять вулицями.Тому вирішили перевірити документи у перехожих. Обрали вихідні, бо саме тоді багато людей на вулицях. Виявляли осіб із числа переселенців, які не стали на військовий облік, не пройшли комісію. Вони повинні були не лише зареєструватися у ЦНАПі, а й стати на військовий облік. Йшлося про те, щоб військовозобов'язані у понеділок, 2 травня, прийшли до міського територіального центру для перевірки документів”, – розповів Юрій Мухін.

Як повідомляють у військкоматі, Нацполіція та влада міста в курсі про вручення повісток на вулицях. Схожі дії проводять і по районах.

Згідно із Законом України “Про військовий обов’язок та військову службу”, повістки бувають чотирьох видів: з метою уточнення облікових даних; на проходження військово-лікарської комісії; повістка-призов на військову службу; мобілізаційне розпорядження.

У законі точно не зазначено, де саме треба отримувати повістку. Тому співробітники військкомату, поліцейські чи навіть роботодавці й представники органів влади можуть вручити її будь-де.