68-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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08:09 Генеральний штаб ЗСУ інформує про ситуацію на нинішній ранок:

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь і далі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог з мінометів обстрілював позиції наших військ в районі Сеньківки Чернігівської області.

У прикордонних з Україною районах Брянської області встановлено посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-перепускні пости.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує обстріли міста Харкова та населених пунктів Уди і Прудянка.

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Противник продовжував обстріли наших військ.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ на рубежі Лиман – Сіверськ з метою витіснення їх із займаних позицій та створення умов для наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєверодонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної. Посилив війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.

З метою нарощення системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках ворог продовжує спроби покращення свого тактичного положення та обстріли.

На Таврійському напрямку тривають заходи з перегрупування ворожих підрозділів, нарощування складових системи вогневого ураження, інженерного обладнання позицій поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні. У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БпЛА. Вів артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БпЛА “Орлан-10”.

Зазнає ворог значних втрат, особливо у артилерії, і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

 

07:12 За аналізом відкритих джерел видання Militaryland повідомляє, що за минулу добу російські війська на сході від Ізюму просунулися на чотири кілометри в районі сіл Яцьківка та Коровій Яр (українські частини відійшли до сіл Кримки та Олександрівка на межі Харківської та Донецької областей), на два кілометри лісами від Торського на східні околиці  Ямполя і на захід від Ямполя до Озерного; на південному заході Донецької області російські війська просунулися на п'ять кілометрів на північ і  напрямку до Великої Новосілки і вийшли до околиць Времівки; спроба прорвати українські рубежі на Новомихайлівці та Мар’їнці не увінчалася успіхом.

 

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02.05.2022

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