66-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:44 В Одесі перед восьмими роковинами трагедії 2 травня у середовищах, "які можуть бути причетні до протиправної діяльності", виявили вилучили зброю, комуністичну атрибутику, брошури із комуністичною та іншою забороненою символікою, посібники з інструкціями правил поведінки, заходів конспірації та стеження для проведення діяльності диверсійно-розвідувальних груп тощо. "Спецслужби рф через підконтрольних представників криміналітету мали намір дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурення до масових безпорядків, організації масових протестів і заколотів, які могли б призвести до підриву державності та направлені на повалення державного ладу України. Згідно з задумами ворога, вони повинні були впливати та діяти через своїх довірених осіб, що осіли в Одеській області. Фінальною датою реалізації злочинних планів повинна була стати річниця трагічних подій – 2 травня", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

14:05 Італійська видання Il Messaggero стверджує, що Папа Римський Франциск уже тричі звертався до Росії з проханням дозволити гуманітарний коридор для мирних мешканців із Маріуполя. У зверненні минулого тижня Понтифік пропонував забрати людей мирем на кораблі під прапором Ватикану.

13:31 Росіяни розстріляли евакуаційний автобус біля Попасної. Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, на місці обстрілу транспорт виявили підбитим; усередині – кров, але тіл немає. "Був ще другий автобус, який повіз гуманітарку і мав забрати людей. З ним взагалі немає звʼязку", – прокоментував Гайдай.

13:03 У Бучанському районі виявили захоронення з тілами трьох чоловіків, замордованих російськими солдатами. Як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, на кінцівках жетв знайдено кульові поранення; вуха їм прострілювали.

12:41 Росіяни обстріляли у Харкові міську лікарню, житлові будинки та промислову зону. Внаслідок обстрілу загорілися квартири двох житлових девʼятиповерхівок. Власник однієї з квартир зазнав поранень.

12:02 У Чернігові на Валу демонтували пам'ятник Пушкіну. Як повідомило "Суспільне", знесення погруддя виконали бійці територіальної оборони. Вони запевнили, що демонтаж був санкціонований владою і правоохоронцями.

11:26 Українські підрозділи завдали вогневого ураження по розрахунках російських гаубиць "Мста-Б". Унаслідок роботи української артилерії знищено щонайменше дві гаубиці та вантажівку "Урал" з боєкомплектом, повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".

11:11 Канадський сенат прирівняв злочини російських військовиків в Україні до геноциду. Як повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, парламентарі проголосували однголосно. Раніше ідентичну заяву схвалила палата громад. "Зважаючи на значну кількість явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами рф за вказівкою президента володимира путіна та членів російського парламенту... Палата громад Канади визнає, що рф чинить геноцид проти народу України", – йдеться у відозві.

10:44 Польща зі своїх авіабаз готова польськими F-16 охороняти повітряний простір Словаччини, якщо країна вирішить відмовитись від радянських винищувачів МіГ-29, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над після зустрічі в Братиславі з польським колегою. Суґерується, що Словаччина може передати свої 12 літаків МіГ-29, що базуються на авіабазі Сліач, Україні. Польські літаки вже допомагають захищати країни Балтії в рамках операцій НАТО з патрулювання повітряного простору.

10:23 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 23,2 тис. осіб, танків – 1008 од., бойових броньованих машин – 2445 од., артилерійських систем – 436 од., РСЗВ – 151 од., засобів ППО – 77 од., літаків – 190 од., гелікоптерів – 155 од., автомобільної техніки – 1701 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 од., спеціальної техніки – 32 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 22 од., бойових броньованих машин – 27 од., артилерійських систем – 1 од., автомобільної техніки – 6 од., літаків – 1 од., засобів ППО – 4 од., БПЛА – 3 од., спеціальна техніка – 1 од.

За час війни знищено задіяної при вторгненні техніки:

84% танків (з них 11,3% за минулий тиждень),

84% бойових броньованих машин (з них 7,1% за минулий тиждень),

27% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

58% літаків (з них 3,3% за минулий тиждень),

65% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень).

10:15 Українські сили на ізюмському напрямку завдали удару ракетними системами залпового вогню по скупченню російської техніки із пунктом управління. Як повідомили у Національній гвардії України, під час обстрілу підбито танки, БТРи, БМД та МТЛБ. Згідно з підрахунками гвардії, росіяни втратили близько тридцяти одиниць техніки.

09:57 Міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров не бачить ризиків для Молдови через війну в Україні – бачить ризик у тому, що її "втягують" у НАТО. Відповідаючи на питання журналістів про те, чи молдовани мають турбуватися через "спецоперацію" РФ в Україні, Лавров сказав: "Вони мають турбуватися про своє майбутнє, тому що їх затягують у НАТО. Я не певен, що це додало би Молдові безпеки".

09:30 Щоденний рапорт Міноборони Великої Британії повідомляє про ситуацію у зоні бойових дій в Україні:

– Росія сподівається подолати проблеми, які раніше стримували її вторгнення, шляхом географічного зосередження бойової потужності, скорочення ліній постачання та спрощення управління та контролю.

– Росія, як і раніше, стикається зі значними викликами, вона була змушена об'єднати та передислокувати виснажені та розрізнені підрозділи після невдалого наступу на північному сході України; у багатьох із цих підрозділів, ймовірно, ослаблений бойовий дух.

– Продовжують позначатися недоліки тактичної координації росіян: відсутність навичок на рівні підрозділів та непостійна підтримка з повітря не дозволили Росії повною мірою використати свою бойову масу, незважаючи на локальні покращення.

08:09 Генеральний штаб ЗСУ інформує: