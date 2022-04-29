Гуцул Каліпсо виступлять у Львові: збиратимуть кошти для Азову.

Сьогодні, 29 квітня о 20:00 відбудеться онлайн концерт з бомбосховища гурту «Гуцул Каліпсо», а 30 квітня о 19:00 артисти виступатимуть наживо в LV Café Jazz club, - повідомляє Український Мистецький Фронт. Гурт, заснований восени 1999 року на горищі у місті Чернівці, зіграє наживо у підвальному LV Café Jazz club.

 

 

Квитки на подію - в LV Café Jazz club. Вартість - 500 грн.

 

Стрім з львівського бомбосховища дивіться тут.

 

Як відомо, стиль гурту можна класифікувати як jazz, bukovinian folk, hip-hop, reggae, ska, funky music from Bukovina. Якщо говорити простіше - то публіка заводиться з півоберту.

За плечима Гуцул Каліпсо багато виступів на великих та не дуже майданчиках, як мінімум у 4 країнах (Україна, Росія, Білорусь та Польща): Країна Мрій, Червона Рута, Перлини Сезону, GBOB, Захід Фест, Men's Fest, Таврійські Ігри та багато інших.

 

Зібрані з концертів кошти Гуцул Каліпсо та Український Мистецький Фронт передають на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

 

 

Нагадаємо, Український Мистецький Фронт створили у березні 2022 року під час війни росії з Україною музикант та організатор івентів зі Львова Сергій Федорчук і власниця київської комунікаційної агенції Top Media Communication Ольга Черткова.

Перший проект Українського Мистецького Фронту - #дешансонізація - серія вуличних, клубних та онлайн концертів у Львові, до яких залучено найкращих музикантів країни. Музика звучить різних форматів - класична, електронна, джаз, рок та блюз. Мета проекту - збір коштів для ЗСУ

 

Лінк для донатів:

 

https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

https://send.monobank.ua/jar/F6hAjTrXv

 

PayPal:

 

AFofUkraine@gmail.com

 

Анонси подій Українського Мистецького Фронту www.facebook.com/topmediacom www.instagram.com/artfrontofukraine

Сергій Федорчук +38098 2666265 afofukraine@gmail.com

Ольга Черткова +38067 7537207 Olha.Chertkova@gmail.com

29.04.2022

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