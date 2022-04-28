На Франківщині розгортають 18 тис. додаткових ліжко-місць для переселенців.

Івано-Франківщина прийняла вже близько 139 тис. внутрішньо переміщених осіб, - повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

 

Одним із питань на порядку денному Конгресу було забезпечення розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема будівництво нового житла та завершення робіт на об’єктах не зданого житлового фонду.

 

“Ми готові і надалі приймати в області тимчасово переміщених осіб. Для цього розгортаємо додаткові ліжко-місця, яких на даний час у резерві є 18 тисяч” - розповіла Світлана Онищук. 

 

95% переселенців планує повернутись у свої рідні міста, які були змушені покинути через війну. 

 

За попередніми підрахунками втрати України від війни сягають вже 600 млр. дол. США, зруйновано або пошкоджено біля 32 тис.кв. м. житлової площі. Близько 1,5 тис. освітніх об'єктів, 350 медичних закладів та сотні підприємств в Україні було знищено за час війни. Знищено біля 2,5 тис. км. доріг та більше 300 мостів. 

 

На засіданні Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості комплексної та системної відбудови кожної української області, міста і села. Мова йде про принципово новий підхід та сучасні урбаністичні проєкти. Це засідання стало першим від початку повномасштабної війни росії проти України.

 

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