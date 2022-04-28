Лікарі без кордонів запустили новий медичний потяг. Він уже привіз до Львова пацієнтів.

З перших днів війни в Україні “Лікарі без кордонів” розгорнули свою роботу в 14 областях, зокрема Івано-Франківській та Львівській областях. Вони допомагають медикам у лікарнях і надають психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Сприяють покращенню матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров‘я, а також проводять професійні тренінги та курси надання першої медичної допомоги.

З квітня “Лікарі без кордорнів” / Médecins Sans Frontières (MSF) обладнали та запустили в роботу менший медичний потяг, що евакуював біля 300 пацієнтів з медичних закладів на сході в лікарні Львова. Вже в кінці квітня розпочав роботу новий, більш технічно та медично оснащений евакуаційний потяг MSF.

Основною частиною нового потягу є вісім вагонів, які вміщують 16 пацієнтів, що потребують лікування в стаціонарі, близько 20 (або потенційно більше) пацієнтів, які потребують легшого рівня медичної допомоги, а також вагон із п’ятьма ліжками, призначений для відділення інтенсивної терапії. Таким чином потяг зможе приймати більш нестабільних з медичної точки зору пацієнтів і має можливість допомогти, якщо стан пацієнтів погіршиться під час довгої поїздки до лікарень на заході країни.

Поїзд має спеціальний вагон для вироблення кисню для використання у вагонах інтенсивної терапії та може виробляти власну електроенергію, щоб мати можливість керувати всіма медичними пристроями, необхідними для моніторингу стану здоров’я пацієнтів та живлення технічного медичного апарату.

Перше перевезення відбулося 25 та 26 квітня, доставивши 26 пацієнтів, переважно в післяопераційному стані після серйозних травм. Пацієнти прибули з лікарень Запоріжжя та Дніпра, їх направили до лікарень Львова. На потязі також перебували членів сімей пацієнтів.

“Лікарі без кордонів” постійно шукають співробітників на території України. Переглянути вакансії та дізнатись про роботу спільноти можна на сторінці https://www.facebook.com/msf.ukrainian/