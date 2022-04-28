64-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:55 Німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння. "За" проголосувало 586 з 693 присутніх парламентарів, повідомляє аґенція "Укрінформ". Рішення про надання зброї підтримали партії правлячої коаліції, а також опозиційний блок ХДС/ХСС.

12:04 Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар записав звернення із заблокованої "Азовсталі", в котрому закликав прискорити пошук рішення зі звільнення оточених українців. "Калина" заявив, що хлопцям пообіцяли знахідку рішення, і повідомив про брак підтримки. “Я не кажу, що нам не допомагали, не критикую, не шукаю винних. Я дякую суспільству за підтримку. Без вас про нас, мабуть, не говорили б. Ми знаємо – що довше гарнізон стоїть, то ситуація на фронті легша. То більше ресурсів ворог витрачає в цьому місті. За цей час армія отримає необхідну кількість озброєння для адекватної відповіді російській орді. Ми розуміємо, та чуємо: “Тримайтесь”. Лише одне питання: скільки ще?” – звернувся Паламар. "Ми вистоїмо заради майбутнього наших дітей, заради майбутнього ваших дітей. Ми показали на що ми здатні і віримо в перемогу. Я впевнений, що ви зробили все можливе, щоби солдати гарнізону “Маріуполь” побачили своїх рідних, вилікувались від ран та поховали своїх братів по зброї. Щоб діти з підвалів Азовсталі бавилися з батьками на території, де кожну мить не сипляться снаряди... Сьогодні я скажу не “Маріуполь – це Україна”, а “Україна – це Маріуполь”, – сказав "Калина".

11:40 Згідно з повідомленням української розвідки, у контрольованому Росією Придністровʼї оголосили воєнні збори. Мета цієї акції – "забезпечити стовідсоткову укомплектованість особистого складу Миротворчого контингенту ПМР, а також зайнятість працездатного населення". На збори кличуть чоловіків віком до 55 років, обіцяють харчування і платню. Вони триватимуть 90 днів.

11:21 Фракція "Слуги народу" у Верховній Раді призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова та звернулася до прокуратури і СБУ із закликом розслідувати обставин його виїзду на окуповану частину Херсонської області. "Судячи з його інтерв’ю медіям, перебуває [на окупованих територіях] цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють щодо нього жодних дій. Він не бере участі у національному спротиві російській агресії та окупації... Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав", – прокоментували в партії.

11:07 Херсонський сепаратист і антивакцинатор Кирило Стрємоусов, котрому росіяни довірили крісло заступника керівника окупаційної адміністрації, заявив, що в реґіоні "референдумів ніяких не планується". Пріоритет колаборантів – "відновлення економіки".

10:33 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 22,8 тис. осіб, танків – 970 од., бойових броньованих машин – 2389 од., артилерійських систем – 431 од., РСЗВ – 151 од., засобів ППО – 72 од., літаків – 187 од., гелікоптерів – 155 од., автомобільної техніки – 1688 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 215 од., спеціальної техніки – 31 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 400 ворогів, танків ‒ 31 од., бойових броньованих машин – 47 од., артилерійських систем – 10 од., РСЗВ – 2 од., автомобільної техніки – 22 од., літаків – 2 од., засобів ППО – 2 од., БПЛА – 2 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

81% танків (з них 11,0% за минулий тиждень),

82% бойових броньованих машин (з них 7,8% за минулий тиждень),

27% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),

57% літаків (з них 3,3% за минулий тиждень),

65% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень).

10:29 Естонія заборонила проведення масових заходів 9 травня через вірогідність провокацій та акцій, спрямованих на розпалювання ворожнечі, повідомляє Delfi. "Пом'янути пам'ять померлих можна достойно і 9 травня – покласти на цвинтарі квіти і запалити свічку, без розмахування стрічками і прапорами, котрі агресор використовує для виправдання війни в Україні", – заявив підполковник поліції Андрус Реймаа.

10:03 Розвідка Великої Британії зазначає, що в Чорному морі перебуває близькох двох десятків військових кораблів Росії. Російський флот втратив крейсер "Москва" і великий десантний корабель "Саратов", утім він зберігає потенціал атакувати Україну. Водночас розвідка додає, що закриття Босфорської протоки не дозволяє Росії замінити свою "Москву".

09:46 ЄС сповістив Угорщину про процедуру призупинення фінансування через порушення, повідомила Європейська комісарка з питань юстиції Вера Юрова. Претензії Єврокомісії стосуються корупції під час державних закупівель, а також відсутності незалежного розслідування можливих випадків шахрайства. Спеціалізований орган ЄС встановив, що протягом 2015–2019 років Угорщина допустила порушення в майже 4% державних витрат за норми в 0,36%. Згодом Єврокомісія може запустити процедуру призупинення фінансування, зазначає "Суспільне". Натомість угорський уряд вустами свого речника Золтана Ковача заявив, що то є реакцією Брюсселя на позицію Будапешта по Україні. "Ми не повинні втягувати Угорщину у війну, не можемо допустити, щоб угорські сім’ї сплачували ціну війни та маємо захистити наших дітей від сексуальної пропаганди", – виправдовується уряд Угорщини.

#РЕАКЦІЯ Міністерство закордонних справ України назвало недоречними і неприпустимим спроби Будапешта пов’язати свою позицію щодо України з дискусією з Європейським Союзом щодо верховенства права. "Закликаємо наших угорських партнерів утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність в ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять російську воєнну машину джерел фінансування", – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

09:31 Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. "Ранок, прильот ворожої ракети. Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі", – йдеться у дописі Запорізької ОВА у telegram. Удару завдавали з російської авіації, застосували ракети Х-55. Наразі відомо про трьох постраждалих, серед них одна дитина.

08:42 Генеральний штаб ЗСУ інформує, що росіяни закріпилися на окремих позиціях і готуються форсувати Сіверський Донець:

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України. Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначено. Шляхом утримання відповідного комплекту військ, ворог намагається забезпечити утримання резервів Збройних Сил України на Сіверському напрямку та не допустити їх переміщення до Східної операційної зони. На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по місту Харкову. Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха. З метою посилення угруповання, що наступає, до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки. На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони. Для виконання зазначеної мети на Лиманському напрямку ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець. На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове. На Авдіївському напрямку, з метою захоплення Мар’їнки та Очеретиного, противник здійснює інтенсивний вогневий вплив. На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле. На Таврійському напрямку підрозділи противника продовжують проведення демонстраційних дій та маневрів з метою введення в оману та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8. На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг. Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії. З метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока. За попередню добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ було уражено вісім повітряних цілей: один літак, одну крилату ракету та шість БПЛА оперативно-тактичного рівня. Російські окупанти продовжують зазнавати втрат і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено п’ять танків, одну артилерійську систему, двадцять дві одиниці броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

08:23 Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вправі сама вирішувати, чи їй доцільно атакувати об'єкти на території Росії. "Окреме питання полягає в тому, чи мають українці вчиняти дії, які виходять за межі їхніх кордонів. Моя власна думка полягає в тому, що їм життєво важливо робити все для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому разі – їхнє власне рішення", – сказав голова американської дипломатії, згідно з повідомленням УНІАН.

01:15 Цього року український ВВП може впасти на 30–50%, написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у статті для The Economist. З його слів, за перші півтора місяця війни загальна шкода економіці України перевищила 500 мільярдів доларів. "У довгостроковій перспективі ця цифра може зрости до 1 трлн доларів, що є вп'ятеро більшим за торішній ВВП", – прокоментував Шмигаль.

00:48 Нижня палата парламенту Канади визнала злочини російських військовиків в Україні геноцидом. "Зважаючи на значну кількість явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами рф за вказівкою президента володимира путіна та членів російського парламенту... Палата громад Канади визнає, що рф чинить геноцид проти народу України", – цитує "Укрінформ".