63-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:58 Міністерство оборони США визнало створення центру управління для координації постачання та оптимізації постачання військової допомоги Україні у німецькому Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування США, – EUCOM Control Center of Ukraine. Таку заяву під час брифінґу у Вашінґтоні виголосив високопосадовий представник міністерства оборони США, інформує CNN. Центром керує американський генерал. Поряд із персоналом США до ECCU входять співробітники із 15 інших країн. Центр координуватиме зусилля мережі з 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині у вівторок на авіабазі Рамштайн.

"Ми хочемо, щоб Росія була ослаблена настільки, щоб вона не могла коїти те, що вже зробила під час вторгнення до України". Ллойд Остін, оборонний секретар США

10:33 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 22,4 тис. осіб, танків – 939 од., бойових броньованих машин – 2342 од., артилерійських систем – 421 од., РСЗВ – 149 од., засобів ППО – 71 од., літаків – 185 од., гелікоптерів – 155 од., автомобільної техніки – 1666 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 од., спеціальної техніки – 31 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 300 ворогів, танків ‒ 21 од., бойових броньованих машин – 34 од., артилерійських систем – 5 од., автомобільної техніки – 23 од., літаків – 1 од., гелікоптерів – 1 од., засобів ППО – 2 од., БПЛА – 2 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

78% танків (з них 9,2% за минулий тиждень),

81% бойових броньованих машин (з них 7,7% за минулий тиждень),

26% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

56% літаків (з них 3,9% за минулий тиждень),

65% гелікоптерів (з них 1,7% за минулий тиждень).

10:07 Росіяни завдали нового удару по мосту через Дністровий лиман, розташованому неподалік від селища Затока, котрий поєднував північну частину Одеської області з Бессарабією. "Одещина. Повторний ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Міст піддався руйнації", – повідомив речник Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.

09:41 Маріупольська міська рада оприлюднила фотографії з польового госпіталя, розташованого на території "Азовсталі" у Маріуполі. "Страшні фото. Але світ має знати, що відбувається. 24 години під обстрілами російської армії. Безперервно... Багато поранених. В антисанітарії та жахливих умовах. Без медикаментів. Катастрофічна ситуація з питною водою та їжею. Рятувати потрібно негайно", – прокоментували у муніципалітеті.

09:13 Генеральний штаб ЗСУ повідомив про те, що російській армії вдалося захопити два села на слов'янському напрямку і одне – на лиманському. Остаточно підтвердилася інформація про взяття росіянами Новотошківського.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом. Найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Противник вживає заходів щодо доукомплектування своїх підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій, технікою. Зокрема, за рахунок зняття її зі зберігання на складах та базах військових округів. Транспортування техніки на територію України здійснюється зазвичай залізничним транспортом. Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території України. На Слобожанському напрямку противник продовжує завдавати авіаційних ударів та уражати артилерією інфраструктуру міста Харкова. На Ізюмському напрямку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового. Противник оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи. З метою нарощування угруповання військ окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Крім того, у районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”. На Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ. На Лиманському напрямку противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Ямпіль. На Сєверодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове. На Маріупольському напрямку ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи стосовно цивільного населення. На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник використовує наявні сили і засоби для зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих раніше рубежів та здійсненні вогневого впливу на позиції наших військ. На Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. З цією метою здійснює перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження, а також проводить повітряну розвідку. Силами підрозділів росгвардії окупанти проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Киселівка і Станіслав Херсонської області. На Таврійському напрямку підрозділи противника здійснюють інженерне обладнання позицій та поповнення запасів. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відзначається. Нашими воїнами за попередню добу було уражено сім повітряних цілей: літак Су-25, вертоліт Ка-52, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ять танків, одинадцять артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної та сімнадцять одиниць броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та шістнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири паливозаправники та одну зенітну установку. Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна і штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України. Під час раптових авіанальотів російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога. Про загальні втрати окупантів ми розповімо у окремому зведенні дещо пізніше.

08:43 У Росії в селі Стара Нелідівка неподалік від кордону загорівся склад боєприпасів, повідомив губернатор Бєлгородської області Вячєслав Ґладков.

08:15 Президент Росії Владімір Путін висловив незгоду з українськими пропозиціями до тексту угоди із РФ – пропозицією винести питання Криму і Донбасу за межі меморандуму, а також відмову офіційного Києва леґітимізувати анексію Криму та визнати державну незалежність ОРДО і ОРЛО. "Для нас зрозуміло, що, якщо ми віднесемо ці питання на рівень голів держав (пропозиція української делегації, – Ред.), не вирішивши їх попередньо хоча б у рамках проєкту угоди, вони ніколи вирішені не будуть. У такому випадку підписуватися під ґарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та республік Донбасу, ми просто не можемо", – заявив рсоійський лідер. До речі, то є перша заява, в якій Путін уперше визнає, що анексований Крим потребує якоїсь додаткової леґітимізації.

01:28 Міністерство енергетики Болгарії оголосило про те, що Росія вирішила припинити постачання газу із 27 квітня через відмову перейти на розрахунки в рублях. Болгарські оператори поінофрмували про те, що вони вчасно здійснили оплату і належним чином дотрималися всіх вимог контракту. Міненерго назвало ідею Москви з подвійним рахунком у євро та рублях схемою, котра не відповідає умовам старого контракту.

01:14 Росія оголосила про те, що припиняє постачати газ до Польщі. Формальна причина такого демаршу – відмова поляків відкривати банківський рахунок у рублях, котрий відповідав би російській схемі "переходу на рублі" і дозволяв би Москві оминути європейські санкції. Як повідомила міністр у справах довкілля Польщі Анна Москва (гарне прізвище), Польща цілковито готова обійтися без російського газу. Поляки впродовж кількох років упроваджували програму диверсифікації. Далі газ імпортуватимуть із газопроводів у Литві, Чехії, а також Baltic Pipe, повідомила Gazeta.pl.