Десь закінчилася війна

Оптимізм демократичний до непристойності, він притаманний праведникам і грішним, йому по цимбалах раси і віросповідання. Трохи, правда, прикро, що оптимістами можуть бути як люди, так і істоти

Американці тижня

"Тихо прийшов, тихо пішов" – не тільки "пісня спеціального призначення", а й стиль відвідин України впливовими на планеті людьми. Без анонсів до нас приїздив британський прем'єр Борис Джонсон, тепер завітали держсекретар США Ентоні Блінкен і шеф Пентагону Ллойд Остін. "Ми не знаємо, як розгортатиметься решта цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені", – напророкував дипломат. "Перший крок до перемоги – це віра в те, що ви можете перемогти. Ми віримо, що ми можемо перемогти. Вони можуть перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка. І ми будемо робити все можливе і продовжуватимемо робити все, що в наших силах", – пообіцяв солдат.

Матеріальна складова цієї зустрічі американців з президентом Зеленським становить 322 мільйони доларів, які надійдуть в Україну у вигляді військової допомоги.

Напередодні візиту заступниця Блінкена Вікторія Нуланд сказала таке, за що особливо залюблені в конспірацію українці її б лінчували: "Ви зараз маєте більше літаків на бойовому чергуванні, ніж ще тиждень тому, саме у результаті того, що ви отримали від союзників запчастини та інше до них… Отже, щоби бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ вже постачаються; є союзники, які працюють над літаками; а крім цього, є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію". З таким залізом тихо вже не буде.

Переселенці тижня

7,7 мільйона мешканців України, тобто 17% від усіх її громадян, стали вимушено переселеними особами (ВПО) внаслідок російського нападу. За даними Міжнародної організації міграції, більше половини ВПО кажуть, що їм бракує певної частини продуктів харчування. 28% внутрішньо переміщених родин із дітьми віком до п'яти років не можуть знайти вдосталь їжі, аби повноцінно прогодувати дитину. Проте 15% вимушених переселенців (переважно з Київщини, Чернігівщини, Сумщини), які бесідували зі спеціалістами з Міжнародної організації міграції, сказали, що планують повернутися додому в найближчі два тижні.

Станом на початок минулого тижня уряд спрямував перші 600 млн грн на виплату допомоги для вимушених переселенців. Щомісячно дорослі зможуть отримувати 2 тис., діти та особи з інвалідністю – 3 тис. грн. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що оформити статус ВПО та отримати виплату від держави тепер можна у застосунку "Дія" – але стосується це тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Про решту переселенців "Дія" подбає, за словами Федорова, трохи згодом.

Платформа тижня

З "регіональних" часів представники цієї дивної політичної формації мали "скучноє ліцо", навіть коли комусь на голову падав меморіальний вінок чи когось саджали в сміттєвий бак. У ході еволюції Партія регіонів трансформувалася в Опозиційний блок за життя, а той після заборони діяльності перетворився у "Платформу за життя та мир". Такі нудні процеси повинні супроводжуватися ідіотськими перфоменсами, бо, як казав все той же класик, "дєнєг нікто нє даст". Позаяк Шуфрич всім набрид, Рабінович зі сто грамами і співами з трибуни не викликає сміху навіть під загрозою тортур, а Медведчук у камуфляжі лякає саму Оксану Марченко, то на світ витягується близький до цієї команди Григорій Суркіс. Лише цей громадянин, який у 1990-х підкуповував суддів з Іспанії норковими кожухами, а в нульових делікатно витирав власні сопельки об піджак тоді ще майже юного Шуфрича, міг прагнути перевезти через митницю до Євросоюзу 13 годинників вартістю 35 тисяч євро.

Львівські митники виявилися зовсім не корумпованими, як про то кажуть злостивці, і промитарили Григорія Михайловича за повною процедурою. Правда, потім у бік Заходу його відпустили, але без годинників.

Кордон зі шлагбаумами – гарна сцена для подібних буфонад, тому будемо сподіватися, що безпосередні члени ПЗЖТМ зімпровізують там щось на кшталт суркісівського.

Мрії тижня

Прем'єр Шмигаль відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом Байденом і з представниками МВФ та Світового банку. Під час перемовин домовилися про надання Україні фінансової допомоги для відбудови зруйнованої росіянами економіки. Потрібний рутинний офіціоз співпав у часі з черговим сплеском активності економіста, колишнього міністра економіки, який колись визнавав себе дебілом, Тимофія Милованова. Експерт, що жваво коментує перемогу Макрона, можливість нафтового ембарго для РФ і транспортний потенціал вітчизняних портів, знову звернув погляд на "колективний Захід", який (Шмигаль має на то надію) допоможе нам відбудуватися після перемоги. Милованова збентежила ідея, що витрати грошей, які нам американці з європейцями дадуть у майбутньому, будуть контрольовані тими самими американськими і європейськими кредиторами (їх Тимофій назвав "чудовими іноземцями", віра у яких невиправдана).

Замість “нехай вирішують і контролюють іноземці, бо все крадуть” правильно казати “потрібна прозорість, ефективність і системність роботи українського уряду, щоб гроші використали з максимальною вигодою для України, і ми це забезпечимо”, – заявив ексміністр і звинуватив опонентів у меншовартості: “В чому меншовартість коментаторів, які вимагають, щоб іноземні уряди, а не Україна розпоряджалась грошима? В тому, що вони не сприймають Україну за суверенну державу, готові, щоб майбутнє України визначали іноземні уряди, а не український. Замість того, щоб пропонувати, як побудувати ефективну систему розподілу і контролю грошей в Україні, звертаються до іноземних урядів з проханням контролювати або підміняти собою український уряд”.

З полум'яно-патріотичного допису Милованова можна зробити висновки: в якомусь осяжному майбутньому цей експерт знову бачить себе в уряді ("ми це забезпечимо"); тема комплексу меншовартості – домінантна для цього персонажа (у лютому минулого року Милованов бештав МВФ зокрема фразою "ми не папуаси, і нас не можна ганяти та обманювати"); прикро буде, коли хтось на "колективному Заході" подумає, що від Милованова щось залежить і зробить висновки не на користь України.