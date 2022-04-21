Макрон підтвердив своє звання фаворита виборів.

Після теледебатів з ультраправою Марін Ле Пен позиції французького президента суттєво зміцнилися.

Глава держави Емманюель Макрон та його конкурентка – лідерка правопопулістського «Національного об'єднання» Марін Ле Пен, вступили до завершального етапу агітації перед другим туром виборів президента Франції, який відбудеться 24 квітня. Напередодні ввечері відбулися тригодинні теледебати за їхньою участю, під час яких основна увага була зосереджена на питаннях вибудовування відносин з Росією. Про це повідомила газета Le Parisien.

Марін Ле Пен тривалий час вважали одним із головних європейських союзників Путіна. Перед виборами 2017 року вона говорила, що не вірить у незаконність анексії Росією Криму, стверджуючи, що був референдум, на якому мешканці півострова забажали приєднатися до Росії. Вона називала стиль правління Володимира Путіна розумним протекціонізмом, зазначивши, що той «захищає інтереси своєї країни, її ідентичність». А лише минулого тижня Ле Пен заявила, що після завершення війни проти України Росія з НАТО зможуть знову встановити тісніші стосунки. Це твердження викликало чимало критики у французькому суспільстві.

Під час останніх дебатів Макрон розкритикував Ле Пен за таку позицію. Він також згадав про кредит на суму 9 млн євро, який її партія у 2014 році отримала в «Першому чесько-російському банку», який є близьким до влади Росії. «Ви залежите від російської влади і ви залежите від Путіна. Коли ви говорите з Росією, ви говорите зі своїм банкіром. Цією залежністю можна пояснити багато ваших дій», – закинув Макрон.

Хоча на дебатах лідерка «Національного об'єднання» засудила дії Росії проти України. «Аґресія, жертвою якої стала Україна, неприпустима», – сказала Ле Пен. Вона висловилася за допомогу Києву та за те, щоб Захід прийняв українських біженців. Втім виступила проти постачання Україні зброї, бо нібито це може втягнути Францію в бойові дії. Тимчасом Макрон, різко засуджуючи дії Росії, підтримав жорсткі санкції Заходу, а також постачання Києву зброї.

Як засвідчила свіжа соціологія, дебати пішли на користь чинному президентові Франції. Макрон збільшив відрив від свої конкурентки, довівши його до тринадцяти відсотків. Згідно з результатами опитування громадської думки, проведеної інститутом Ipsos-Sopra Steria для газети Parisien та мережі радіостанцій Franceinfo, за Макрона нині готові проголосувати 56,5 відсотка французів, за Марін Ле Пен – 43,5%.

У разі перемоги Емманюель Макрон стане першим за останні 20 років президентом Франції, який переобрався на другий термін. Востаннє це вдалося Жакові Шираку 2002 року.