Комендантську годину на Львівщині відновлено. Послаблень на Великдень не буде.

"У відповідності до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня, - повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

 

Надалі щодня комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00. 

 

Церковне керівництво області солідарне з цим рішенням. В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння переносять на вранішні години.

 

"На жаль, у ворога нема такого поняття, як велике релігійне свято. Він озвірів настільки, що не розуміє, що таке Великдень. Тому у ці світлі дні є велика загроза провокацій", - сказав Максим Козицький. 

23.04.2022

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