Комендантську годину на Львівщині відновлено. Послаблень на Великдень не буде.

"У відповідності до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня, - повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Надалі щодня комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.

Церковне керівництво області солідарне з цим рішенням. В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння переносять на вранішні години.

"На жаль, у ворога нема такого поняття, як велике релігійне свято. Він озвірів настільки, що не розуміє, що таке Великдень. Тому у ці світлі дні є велика загроза провокацій", - сказав Максим Козицький.