У Львівській області на Великдень скасовано комендантську годину.

Комендантську годину у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 6:00 24 квітня, скасували. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький та оприлюднив відповідний наказ.

«Відповідний наказ як голова Львівської ОВА я видав сьогодні. Бережіть себе і будьте обачними. Спокою вам у тилу та сил нашим захисникам на передовій!», – йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, що у сусідній Тернопільській області комендантська година на Великдень залишається незмінною: з 23:00 по 05:00, а у Івано-Франківській вона розпочнеться на годину довше і триватиме у ніч з 22 на 23 квітня з 23:00 до 06:00, а у ніч з 23 на 24 квітня – з 23:00 до 05:00 ранку.