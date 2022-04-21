Генсек ООН має намір відвідати Київ і Москву.

Росія відкинула пропозицію Ґутерреша про великодню гуманітарну паузу в бойових діях 

 

 

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Ґутерреш висловив бажання відвідати Київ та Москву й зустрітися почергово з президентами України та Росії.  Він надіслав постійним представництвам Росії та України при ООН окремі листи на ім'я Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це на брифінгу у Нью-Йорку повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік (Stéphane Dujarric) – повідомляється на офіційному сайті організації.

 

За словами Дюжаррік, враховуючи «всю небезпеку і наслідки» конфлікту, Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш хотів би обговорити з лідерами Росії та України «термінові кроки, спрямовані на досягнення миру в Україні, а також перспективи принципу багатосторонності в міжнародних відносинах, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві». 

 

«Глава ООН зазначає у своїх листах, що Україна та Російська Федерація – серед країн-засновників Організації Об'єднаних Націй, які завжди рішуче підтримували її», – додав Дюжаррік. 

 

Напередодні Генеральний секретар ООН висловив глибоке занепокоєння з приводу того, що наступ російських військ на сході України збігся зі святкування Великодня. 19 квітня він закликав до чотириденної «гуманітарної паузи» у бойових діях в Україні, щоб залагодити безпечну евакуацію мирних мешканців та доставку гуманітарної допомоги до постраждалих районів.

 

Утім Росія відповіла відмовою на пропозицію генсека ООН Антоніу Ґутерреша про запровадження в Україні чотириденної великодньої гуманітарної паузи. У Кремлі заклик до перемир'я назвали «прагненням дати київським націоналістам та радикалам перепочинок для того, щоб вони могли перегрупуватися» та отримати нові партії зброї. «Подібні тактичні псевдомиротворчі заклики ми ретельно відокремлюватимемо від щирого прагнення допомогти Україні ухвалити єдине правильне і давно назріле рішення», – заявив перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

21.04.2022

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