Нічних богослужінь на Великдень у Львові не буде.

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішому форматі. Мешканців та гостей міста просять дотримуватись режиму військового стану та в першу чергу дбати про свою безпеку.

 

«Ми маємо затверджені державою правила комендантської години. У Львові вона діє з 23 до 6 години, через що традиційні нічні богослужіння у наших храмах відбуватися не будуть. Таке буде вперше. Це рішення було обговорено і підтримано усіма керівниками релігійних конфесій Львова, тому богослужіння будуть заплановані так, щоб вони завершились до початку комендантської години і розпочались у великодню неділю після 6 год. ранку", - повідомив директор департаменту «Адміністрація міського голови» Львова Євген Бойко.

 

 

Якщо під час богослужінь буде оголошена повітряна тривога, то настоятелі церков будуть просити мешканців перейти в найближче укриття. Про всі укриття представники духовенства повідомлені.

 

Громадський транспорт буде працювати за звичним графіком і виїде на маршрути одразу по закінченню комендантської години, щоб люди встигли потрапити на ранкові богослужіння.

 

"Будуть певні зміни із традиційними великодніми заходами. Велику популярність завжди мали гаївки в Музеї народної архітектури і побуту. Цього року ми їх видозмінили. Взагалі формат відзначення Великодня буде дещо скромнішим та розосередженим на більш локальні заходи: ми організували низку заходів у міських бібліотеках, в Палаці Гната Хоткевича, у Львівському кіноцентрі, в Органному залі тощо», – розповів Євген Бойко.

 

Тим часом духовенство Львова збільшило кількість богослужінь і, відповідно, більша кількість вірян зможе долучитись до літургії. Багато львівських храмів будуть проводити онлайн-трансляцію богослужінь, тож духовенство запрошує до молитви всіх українців, в якому куточку світу вони б зараз не перебували.

 

«Є дуже чіткі рекомендації для всіх храмів, щоб вони так організовувати великодні богослужіння, аби це не порушували режиму воєнного часу. Ми просили, щоб місцеві священники пропрацювати на місцях всі деталі, всі можливі небезпеки, адже ми є відповідальними за безпеку вірян. Ми можемо розпочинати пасхальні богослужіння із суботи з 19:00», – повідомив капелан Львівської міської ради, прессекретар Львівської Архиєпархії УГКЦ Павло Дроздяк.

 

21.04.2022

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