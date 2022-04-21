Церковна і світська влади на Тернопіллі дійшли згоди щодо часу богослужінь на Великдень.

Комендантську годину на Тернопіллі ані не скасують, ані не перенесуть. Керівництво області звернулося до церковнослужителів із закликом спланувати літургії так, аби вірні могли бути присутніми без порушень умов і правил воєнного стану.

"Всі богослужіння проводитимуть з 5-ї години ранку. Відповідна інформація донесена до священнослужителів, і вони з нею погодилися. Окрім того, на літургіях мають бути лише малі групи вірян. Комендантську годину на свята не відмінятимуть", - повідомив керівник Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.





Зазначимо, що комендантська година в Тернопільській області найкоротша з-поміж усіх областей Галичини. Вона триває лише 6 годин: з 23:00 по 05:00.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині, де комендантська година триває 8 годин, з нагоди Великодня на два дні її дещо скоротили. У ніч з 22 на 23 квітня комендантська година триватиме тут з 23:00 до 06:00. У ніч з 23 на 24 квітня – з 23:00 до 05:00 ранку. Після святкувань повернеться звичайний для Франківщини час комендантської години: з 22:00 до 06:00.