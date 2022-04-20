У Дрогобичі демонтовують елементи комуністичної символіки на "Меморіалі слави".

 

Сьогодні, 20 квітня, комунальні служби Дрогобича почали демонтаж комуністичної символіки Меморіалу слави на перехресті вулиць Самбірської та Івана Франка, більш відомого як «Вічний вогонь». Роботи завершать завтра. Таким чином буде виконанне рішення сесії міської ради про проведення заходів фз повної дерусифікації у Дрогобицькій громаді. 

 

 

Юридична підготовка процедури демонтажу «Вічного вогню» тривала з літа минулого року. Ще тоді у Дрогобичі було проведено громадські консультації та зібрано пропозиції від мешканців та громадських організацій міста, повідомили у ДМР.

 

Відповідно до розпорядження міського голови Тараса Кучми, було створено організаційний комітет з питання демонтажу Меморіалу слави «Кладовище радянських воїнів» («Вічний вогонь»), який, окрім всього, розглядав пропозиції майбутнього облаштування цієї території.

 

 

Процедура затягнулась у часі, адже в питанні декомунізації, необхідність якої вже давно ніхто не ставить під сумнів, також є чимало юридичних перепон.

 

Меморіал пам’яті жертв німецько-радянської війни «Кладовище радянських воїнів» був побудований у Дрогобичі 1974 року. За свідченнями дрогобичан старшого покоління, в цьому місці ховали співробітників підрозділів НКВС-МВС та НКДБ-МДБ-КДБ, які загинули в післявоєнний період у боях з борцями за незалежну Україну. Є й такі очевидці, які стверджують, що жодних захоронень на меморіалі насправді немає. Думки істориків та науковців з цього приводу різняться.

 

Можлива наявність на місці поховань людей і статус кладовища робили неможливим повний демонтаж радянського меморіалу. Тому слід було або проводити розкопки та ексгумацію похованих там тіл, або розділити місце можливих захоронень та саму радянську символіку.

 

20.04.2022

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