США, Канада і Британія забезпечать Україну артилерією.

На конференції західних лідерів обговорювалося питання гарантій безпеки для України.

 

 

Сполучені Штати, Велика Британія і Канада нададуть Україні чергову велику партію важкого озброєння. Американський президент Джо Байден, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон і канадський прем'єр Джастін Трюдо пообіцяли надати українським військовикам більше артилерії – для ефективнішого ведення війни на Донбасі в умовах великого наступу російської армії, який там розпочався. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Відповідна обіцянка пролунала після відеоконференції, в якій, окрім трьох згаданих політиків, узяли теж участь лідери Німеччини, Польщі, Франції, Румунії, Японії та Італії, а також інші офіційні особи, зокрема керівництво Європейської Унії. Нарада була присвячена відновленню російського наступу на Україну.

 

На брифінгу за результатами конференції Джо Байден повідомив журналістам, що артилерію буде включено до наступної партії військової допомоги, яку американське керівництво надішле Києву. Джастін Трюдо запевнив, що Канада поставить важкі артилерійські гармати, а докладніше про це повідомить пізніше. «Це стане артилерійським конфліктом, їм потрібна підтримка артилерією – це те, що ми їм дамо на додаток до багатьох інших видів підтримки», – заявив Борис Джонсон.

 

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу після відеоконференції повідомив, що німецький уряд має намір включити у постачання Україні протитанкову зброю, засоби ППО та боєприпаси. Тяжких озброєнь Шольц не згадав.

 

Окрім питання озброєння, на нараді учасники обговорили питання гарантій безпеки для України. У заяві, поширеній канцелярією британського прем'єра Бориса Джонсона, повідомляється, що «лідери домовилися працювати спільно, щоб знайти довгострокове рішення в галузі безпеки, щоб Україну не можна було атакувати знову подібним чином».

 

Президент Франції Емманюель Макрон у ході дебатів зазначив, що ці гарантії мають бути схожі радше на статтю статуту Євроунії про колективну оборону країн, які входять до його складу, ніж на 5-ту статтю статуту НАТО, яка оголошує, що атака на одну країну, яка входить до Альянсу, вважається атакою на всіх членів блоку.

20.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Медведчук vs "Москва"
Юрко ТИМЧУК
Після перемоги сучасні події обростуть валом фантастичних подробиць, з якими ознайомлюватися буде набагато цікавіше, ніж з інформацією, що близька до реальності.
19.04.22 | | Україна
55-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Командування Збройних Сил повідомило, що Росія розпочала другу фазу повномасштабного наступу на Україну. Росіяни атакують із кількох напрямків одночасно, силкуючись оточити українські підрозділи на сході. 
19.04.22 | | Україна
З вірою у майбутнє
Андрій Содомора
У майбутнє – тобто у те, що має бути. А має бути Світло. Світло не лише те, що від сонця, а й те, що у Слові, отже, й в душі
18.04.22 | | Дискурси
Варшава — кардіограма
Анастасія Канарська
Варшава — кардіограма, червоною ниткою крізь моє серце. Це місто вміє сказати: — Coś pani zgubiła!  — ?... — Uśmiech! І простягнути паперову хустинку, коли зовсім цього не очікуєш.
18.04.22 | | Штука
Загибель «Генерала Бельґрано»
Віталій Портников
Від Аргентини до Росії: на кожного агресора завжди знайдеться свій «Конкерор» чи свій «Нептун».
17.04.22 | | Дискурси
Дерусифікація міського обширу
Іван Сварник
Нинішні процеси деколонізації України значною мірою відбуваються стихійно й пов’язані з бажанням народу хоч чимось долучитися до боротьби проти москалів. Однак у всьому цьому потрібні не запал, а зваженість і холодний розум.
17.04.22 | | Галичина
Облога Києва 1240 року
Василь МАХНО
Вони залишилися у наших шкільних підручниках і залишили свої гени та зросили їдкою сечею нашу землю. Вони знищили давню Русь і влилися Золотою Ордою у творення імперії...  
16.04.22 | | Дискурси
Корисно пригадати УПА
Володимир В'ятрович
Кремль став заручником власної пропаганди. У цензурованій ними історії України не було сторінок, які б попередили російських солдатів, яке пекло чекає на них у разі вторгнення.
16.04.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.