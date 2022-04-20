“Книжки, які зупиняли війни”: що варто зараз читати.

В Івано-Франківську відбулася жива лекція «Література на боці добра: книжки, які зупиняли війни і ними ж породжені».

«У кожного свій спосіб наближати перемогу і залишатися ефективним. Для когось це робота на культурному фронті. Ще до початку повномасштабної війни ми готувалися презентувати вам "Читай" – нову ініціативу культурного напряму платформи "Тепле місто", та розуміємо: коли, як не зараз, найбільш вчасно збиратися разом всім, для кого читання – спільна цінність», – розповідають організатори ініціативи «Читай».

Першим лектором став Роман Малиновський – український письменник. Автор збірки оповідань «Солодке життя» (видавництво «Meridian Czernowitz», 2021). Співзасновник та головний редактор видавництва «Вавилонська бібліотека», що спеціалізується на перекладній літературі. Малиновський розповів про книги, які радить до прочитання сьогодні, всі вони – про війну та її наслідки. Серед них «Бойня номер 5» Курта Воннегута, «Пастка 22» Джозефа Геллера, «Уот» Семюеля Бекета, «Груповий портрет з дамою» Генріха Белля та «Володар перснів» Джона Толкіна.

«А знаєте, що я кажу тим, хто пише антивоєнні книжки? Чому б вам натомість не писати, наприклад, антильодовикові книжки?» – цією цитатою з книги «Бойня номер 5» Курта Воннегута розпочалась лекція-рефлексія Романа Малиновського. «Скільки б ми не писали книги про льодовики, вони не зникнуть. Те ж саме з війнами. Бо насправді книги не зупиняють війни. Весь роман "Бойня номер 5" – це історія поразок, бо війна не несе з собою перемог, лише горе і нещастя.

"Пастка 22" Джозефа Геллера, американського письменника, пілота, активного учасника Другої світової війни. Автор пішов на війну, бо там добре платили й обіцяли, що війна закінчиться ще до того, як солдати вирушать на фронт. Чи не бачимо ми схожих ситуацій і зараз?

Семюель Бекет брав участь у французькому опорі проти нацистів. Весь його роман "Уот" написаний одними й тими ж словами, які постійно рухаються в тексті, ніби по спіралі. Не всі в змозі прочитати "Уот", але якщо ви шукаєте стилістично сильного роману – це саме "Уот".

Генріх Белль – німецький письменник, який потрапив у нацистську армію як призовник. Його література – це осмислення травми заручників війни та народної провини нацистів. У романі "Груповий портрет з дамою" через образ дами відображено образ німецької нації, а саме багатьох німців – заручників війни, як вважає Белль.

Сьогодні важливо говорити про ці книги, бо рівень досвіду й емпатії у нас, українців, зовсім інший зараз, ніж до війни з Росією. Нині ми самі стаємо героями цих книг.

Всі книги написані після закінчення Другої світової війни, і так чи інакше вони промовляють до нас: війна – це зло. Автори писали їх з надією, що війни більше не повторюватимуться, а їх гіркий досвід допоможе зупинити майбутні війни. Але, на жаль, це неможливо».

Вже у четвер 21 квітня відбудеться наступна зустріч-лекція ініціативи “Читай”. Про місце, час та тему можна буде дізнатись на сторінці “Теплого міста”.



