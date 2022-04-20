“Книжки, які зупиняли війни”: що варто зараз читати.

 

В Івано-Франківську відбулася жива лекція «Література на боці добра: книжки, які зупиняли війни і ними ж породжені». 

 

«У кожного свій спосіб наближати перемогу і залишатися ефективним. Для когось це робота на культурному фронті. Ще до початку повномасштабної війни ми готувалися презентувати вам "Читай" – нову ініціативу культурного напряму платформи "Тепле місто", та розуміємо: коли, як не зараз, найбільш вчасно збиратися разом всім, для кого читання – спільна цінність», – розповідають організатори ініціативи «Читай». 

 

 

Першим лектором став Роман Малиновський – український письменник. Автор збірки оповідань «Солодке життя» (видавництво «Meridian Czernowitz», 2021). Співзасновник та головний редактор видавництва «Вавилонська бібліотека», що спеціалізується на перекладній літературі. Малиновський розповів про книги, які радить до прочитання сьогодні, всі вони – про війну та її наслідки. Серед них «Бойня номер 5» Курта Воннегута, «Пастка 22» Джозефа Геллера, «Уот» Семюеля Бекета, «Груповий портрет з дамою» Генріха Белля та «Володар перснів» Джона Толкіна. 

 

«А знаєте, що я кажу тим, хто пише антивоєнні книжки? Чому б вам натомість не писати, наприклад, антильодовикові книжки?» – цією цитатою з книги «Бойня номер 5» Курта Воннегута розпочалась лекція-рефлексія Романа Малиновського. «Скільки б ми не писали книги про льодовики, вони не зникнуть. Те ж саме з війнами. Бо насправді книги не зупиняють війни. Весь роман "Бойня номер 5" – це історія поразок, бо війна не несе з собою перемог, лише горе і нещастя.

 

"Пастка 22" Джозефа Геллера, американського письменника, пілота, активного учасника Другої світової війни. Автор пішов на війну, бо там добре платили й обіцяли, що війна закінчиться ще до того, як солдати вирушать на фронт. Чи не бачимо ми схожих ситуацій і зараз?

 

Семюель Бекет брав участь у французькому опорі проти нацистів. Весь його роман "Уот" написаний одними й тими ж словами, які постійно рухаються в тексті, ніби по спіралі. Не всі в змозі прочитати "Уот", але якщо ви шукаєте стилістично сильного роману – це саме "Уот". 

 

Генріх Белль – німецький письменник, який потрапив у нацистську армію як призовник. Його література – це осмислення травми заручників війни та народної провини нацистів. У романі "Груповий портрет з дамою" через образ дами відображено образ німецької нації, а саме багатьох німців – заручників війни, як вважає Белль. 

 

Сьогодні важливо говорити про ці книги, бо рівень досвіду й емпатії у нас, українців, зовсім інший зараз, ніж до війни з Росією. Нині ми самі стаємо героями цих книг. 

 

Всі книги написані після закінчення Другої світової війни, і так чи інакше вони промовляють до нас: війна – це зло. Автори писали їх з надією, що війни більше не повторюватимуться, а їх гіркий досвід допоможе зупинити майбутні війни. Але, на жаль, це неможливо».

 

Вже у четвер 21 квітня відбудеться наступна зустріч-лекція ініціативи “Читай”. Про місце, час та тему можна буде дізнатись на сторінці “Теплого міста”.


 

20.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Медведчук vs "Москва"
Юрко ТИМЧУК
Після перемоги сучасні події обростуть валом фантастичних подробиць, з якими ознайомлюватися буде набагато цікавіше, ніж з інформацією, що близька до реальності.
19.04.22 | | Україна
55-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Командування Збройних Сил повідомило, що Росія розпочала другу фазу повномасштабного наступу на Україну. Росіяни атакують із кількох напрямків одночасно, силкуючись оточити українські підрозділи на сході. 
19.04.22 | | Україна
З вірою у майбутнє
Андрій Содомора
У майбутнє – тобто у те, що має бути. А має бути Світло. Світло не лише те, що від сонця, а й те, що у Слові, отже, й в душі
18.04.22 | | Дискурси
Варшава — кардіограма
Анастасія Канарська
Варшава — кардіограма, червоною ниткою крізь моє серце. Це місто вміє сказати: — Coś pani zgubiła!  — ?... — Uśmiech! І простягнути паперову хустинку, коли зовсім цього не очікуєш.
18.04.22 | | Штука
Загибель «Генерала Бельґрано»
Віталій Портников
Від Аргентини до Росії: на кожного агресора завжди знайдеться свій «Конкерор» чи свій «Нептун».
17.04.22 | | Дискурси
Дерусифікація міського обширу
Іван Сварник
Нинішні процеси деколонізації України значною мірою відбуваються стихійно й пов’язані з бажанням народу хоч чимось долучитися до боротьби проти москалів. Однак у всьому цьому потрібні не запал, а зваженість і холодний розум.
17.04.22 | | Галичина
Облога Києва 1240 року
Василь МАХНО
Вони залишилися у наших шкільних підручниках і залишили свої гени та зросили їдкою сечею нашу землю. Вони знищили давню Русь і влилися Золотою Ордою у творення імперії...  
16.04.22 | | Дискурси
Корисно пригадати УПА
Володимир В'ятрович
Кремль став заручником власної пропаганди. У цензурованій ними історії України не було сторінок, які б попередили російських солдатів, яке пекло чекає на них у разі вторгнення.
16.04.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.