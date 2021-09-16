У Львові нагородили переможців премії Bookforum Best Book Award.

У межах 28 Bookforum сьогодні, 16 вересня, відбулася церемонія нагородження переможців премії Bookforum Best Book Award. Найвищу нагороду престижного серед українських книговидавців всеукраїнського конкурсу журі – гран-прі – отримала книга «Ярослав Стешенко. Епістолярний монолог» Євгена Пшеничного, яка побачила світу видавництві «Коло».

Нарис про життя і творчість Ярослава Стешенка (1904-1939), бібліографа, книгознавця, екслібрисиста-колекціонера, написав кандидат філологічних наук, автор праць із книгознавства, давньої української літератури та літератури ХІХ – початку ХХ сторіччя, засновник і упорядник «Альманаху бібліофілів» Євген Вікторович Пшеничний.

У книзі вперше опубліковані листи Ярослава Стешенка – їх близько 100 – до бібліолога Левка Биковського, книгознавця, директора бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові Івана-Мар'яна Кревецького, видатного українського бібліографа Володимира Дорошенка, історика, книгознавця Федора Ернста, колекціонера екслібрисів Бориса Чистякова.

«Епістолярій Ярослава Стешенка – цінне джерело для осмислення складних процесів, що відбувалися в українському книгознавстві у 20-30-ті роки ХХ сторіччя. Це свідчення активного учасника тих буремних років, хроніка книгознавчого, видавничого, бібліофільського руху в Україні міжвоєнної доби, своєрідний літопис життя Українського наукового інституту книгознавства і його часопису «Бібліологічні вісті», це діаріуш українського «Розстріляного відродження», – зазначив автор.

У номінації «Класична українська література» найкращою стала книга Леоніда Чернова «Чудаки прикрашають світ», видавництва «Темпора». Премію присудили «за перетворення наших 20-их ХХ століття на літературний бренд і оживлення некласичних класиків».

У номінації «Сучасна українська література» перемогла книга Галини Крук «Хто завгодно, тільки не я». Видавництво «Віват»

Нагороду у номінації «Класична іноземна література в українському перекладі» здобула «Старша Едда» перекладена зі староісландської Віталієм Кривоносом, «Видавництво Жупанського».

У номінації «Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці» перемогла книга Дениса Казанцева та Марина Воротинцева «Як Україна втрачала Донбас».

Найкраща non-fiction книга — мемуари Юрія Шевельова «Я – мене – мені…» у двох томах, видавець Олександр Савчук.

У номінації «Література для дітей від 0 до 6» цього року найкраща книга Олесі Мамчич «Овва як бува! Абетка із історії України», видавництво «Портал».

У номінації «Література для дітей від 7 до 12 років» – збірка «Козаки правлять країною» Ліни Максимук, Ірини Голодюк, Марини Старик, Наталії Соболевської, видавництво Discursus.

У номінації «Візуальна книга» – робота Пйотра Лукашевича «Об'єднання Митців artes (1929-1935) та інші історії львівського модернізму» у перекладі та за редакції Андрія Боярова, Центр міської історії.

Найкращою науковою книгою стала робота Наталії Тихолоз «Петро Франко: Формула долі (Життєпис на тлі доби)».

Нагороду у фокусній темі Форуму «Гра в дорослішання: яки ми зростаємо незалежними» присудили Андрію Бондару за книгу «Ласощі для Медора», «Видавництво Старого Лева».

Зазначимо, премія BookForum Best Book Award була заснована 1995 року і проводиться в межах BookForum. Цього року на конкурс 100 видавництв подали 450 книг. Кращих у списку всіх книжок-номінантів на Best Book Award обирали професійні журі в Львові, Києві, Харкові та Одесі.

Додамо, сьогодні у межах Форуму також стартував проєкт «30 знакових книжок нашої Незалежності», ініційований Українським інститутом книги. Українці можуть обрати з-поміж ста українських книжок, відібраних громадськими діячами, літературознавцями, монознавцями, критиками, ту, яку вважають знаковою для себе, найкращою.

«Цим проєктом ми прагнемо нагадати про визначні книжки й про важливість читання як складової націєтворення. За тридцять років Незалежності українське книговидання зі справи пасіонаріїв перетворилось на цілком самостійну галузь. Наш проєкт ‒ це і можливість нагадати про тих, хто робив українську книжку видимою й самостійною, якісною й по-справжньому важливою. Сподіваємось, що якомога широка аудиторія українців долучиться до голосування, щоб разом ми обрали знакові книжки й оживили найвизначніші культурні надбання часів Незалежності», ‒ розповіла директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

Голосування триватиме до 15 жовтня на сайті проєкту «30 знакових книжок Нашої Незалежності».

Фото bookforum.ua