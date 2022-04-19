Байден не планує відвідати Україну найближчим часом.

Наразі уряд США зосереджений на відправленні озброєнь до України та формуванні нового пакета санкцій проти Росії.

 

 

Президент США Джо Байден наразі не планує візиту до України, незважаючи на запрошення українського колеги Володимира Зеленського. «Планів на візит президента немає. І ми поки що не розкриємо ні тут, ні десь в уряді, чи хтось поїде, хто саме і коли з мотивів безпеки. Якщо ж хтось із американських чиновників і вирушить до Києва, то про це буде повідомлено лише після його прибуття туди», – заявила офіційна речниця Білого дому Джен Псакі в понеділок, 18 квітня, на брифінгу у Вашінґтоні, скрипт якого опубліковано на офіційному сайті адміністрації президента США.

 

За словами Псакі, наразі уряд США зосереджений на відправленні озброєнь в Україну з нового пакета на суму 800 мільйонів доларів, про який оголошував Джо Байден. «Було чотири літаки, які прибули з військовою допомогою у вихідні. Ще один має прибути сьогодні, якщо він уже не прибув», – зазначила вона.

 

Джен Псакі також повідомила, що Білий дім формує історичний пакет економічних санкцій, який матиме руйнівний вплив на російську економіку. «У цьому полягає стратегічний фокус уваги адміністрації США», – зазначила вона.

 

Речниця Білого дому повідомила також, що Байден відкинув пропозицію сенатора-демократа Кріса Кунса (Chris Coons) про відправку військ до України. «У президента, як і раніше, немає плану відряджати війська, щоб вести війну з Росією. Він не вважає, що це відповідає інтересам національної безпеки, інтересам американського народу. Звичайно, ми підтримуємо українців усіма доступними способами, але президент не збирається вести війну з Росією», – наголосила Псакі.

 

Напередодні під час інтерв’ю телеканалу CNN Володимир Зеленський закликав Джо Байдена особисто ознайомитися із ситуацією в Україні. «Я думаю, він приїде. Звичайно, це його рішення, яке ухвалюватиметься, виходячи зі ситуації з безпекою. Але я вважаю, що він, будучи лідером Сполучених Штатів, повинен приїхати сюди і побачити все на власні очі», – заявив Зеленський телеканалу CNN.

 

За кілька днів до цього Байден у розмові з журналістами висловив готовність відвідати Україну.

19.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Варшава — кардіограма
Анастасія Канарська
Варшава — кардіограма, червоною ниткою крізь моє серце. Це місто вміє сказати: — Coś pani zgubiła!  — ?... — Uśmiech! І простягнути паперову хустинку, коли зовсім цього не очікуєш.
18.04.22 | | Штука
Загибель «Генерала Бельґрано»
Віталій Портников
Від Аргентини до Росії: на кожного агресора завжди знайдеться свій «Конкерор» чи свій «Нептун».
17.04.22 | | Дискурси
Дерусифікація міського обширу
Іван Сварник
Нинішні процеси деколонізації України значною мірою відбуваються стихійно й пов’язані з бажанням народу хоч чимось долучитися до боротьби проти москалів. Однак у всьому цьому потрібні не запал, а зваженість і холодний розум.
17.04.22 | | Галичина
Корисно пригадати УПА
Володимир В'ятрович
Кремль став заручником власної пропаганди. У цензурованій ними історії України не було сторінок, які б попередили російських солдатів, яке пекло чекає на них у разі вторгнення.
16.04.22 | | Україна
Реальність війни і її фігуранти
Катерина Гладка
Жіноче самовідчуття, імпульс творити є тим тилом, в який захочеться повернутися. І якщо ми говоримо про відповідальність, то це також вона: триматися балансу, бути в порядку
15.04.22 | | Україна
Токсичне ретро (3)
Юрко Кох
Третя папка "поступівських" колажів 2007–2017 років з вдячністю Творцеві Світу, що нашим ворогам він масово і завчасно відібрав розум
15.04.22 | | Минуле
Рятувати(ся) книжками
Роксолана Жаркова
Так багато недочитаних і непрочитаних книжок. І книги – це теж зброя. Тільки така, лагідна і тиха. І нею можна рятувати(ся) (а не вбивати!), захищати(ся) (а не чинити напади!). Нею можна відвойовувати голови і серця. Кожного дня і кожного століття.
15.04.22 | | Штука
Прекрасна росія майбутнього
Юрій Андрухович
Ґарантом безпеки росії має бути Україна. В разі нападу на росію третьої держави Україна зобов’язується ініціювати спеціальні консультації
15.04.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.