Байден не планує відвідати Україну найближчим часом.

Наразі уряд США зосереджений на відправленні озброєнь до України та формуванні нового пакета санкцій проти Росії.

Президент США Джо Байден наразі не планує візиту до України, незважаючи на запрошення українського колеги Володимира Зеленського. «Планів на візит президента немає. І ми поки що не розкриємо ні тут, ні десь в уряді, чи хтось поїде, хто саме і коли з мотивів безпеки. Якщо ж хтось із американських чиновників і вирушить до Києва, то про це буде повідомлено лише після його прибуття туди», – заявила офіційна речниця Білого дому Джен Псакі в понеділок, 18 квітня, на брифінгу у Вашінґтоні, скрипт якого опубліковано на офіційному сайті адміністрації президента США.

За словами Псакі, наразі уряд США зосереджений на відправленні озброєнь в Україну з нового пакета на суму 800 мільйонів доларів, про який оголошував Джо Байден. «Було чотири літаки, які прибули з військовою допомогою у вихідні. Ще один має прибути сьогодні, якщо він уже не прибув», – зазначила вона.

Джен Псакі також повідомила, що Білий дім формує історичний пакет економічних санкцій, який матиме руйнівний вплив на російську економіку. «У цьому полягає стратегічний фокус уваги адміністрації США», – зазначила вона.

Речниця Білого дому повідомила також, що Байден відкинув пропозицію сенатора-демократа Кріса Кунса (Chris Coons) про відправку військ до України. «У президента, як і раніше, немає плану відряджати війська, щоб вести війну з Росією. Він не вважає, що це відповідає інтересам національної безпеки, інтересам американського народу. Звичайно, ми підтримуємо українців усіма доступними способами, але президент не збирається вести війну з Росією», – наголосила Псакі.

Напередодні під час інтерв’ю телеканалу CNN Володимир Зеленський закликав Джо Байдена особисто ознайомитися із ситуацією в Україні. «Я думаю, він приїде. Звичайно, це його рішення, яке ухвалюватиметься, виходячи зі ситуації з безпекою. Але я вважаю, що він, будучи лідером Сполучених Штатів, повинен приїхати сюди і побачити все на власні очі», – заявив Зеленський телеканалу CNN.

За кілька днів до цього Байден у розмові з журналістами висловив готовність відвідати Україну.