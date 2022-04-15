Байден заявив про свою готовність приїхати до України.

Ще кілька днів тому Білий дім відкидав таку можливість.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив у четвер, 14 квітня, що американські високопосадовці найближчим часом вирішать питання про відрядження до Києва високопоставленої делегації Білого дому на знак підтримки України. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Байден потім підтвердив і свою готовність їхати особисто.

«Ми ухвалимо це рішення найближчим часом», – сказав Байден журналістам, готуючись до поїздки до Північної Кароліни. На уточнююче запитання журналіста, хто міг би поїхати, Байден жартома відповів запитанням: «Ви готові поїхати?» Журналіст теж відповів запитання: «А Ви?» На що президент США сказав: «Так».

Утім, якщо візит Байдена до Києва й відбудеться, то не в найближчі дні. Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило аґенцію, що міністр оборони Ллойд Остін (Lloyd Austin) чи держсекретар США Ентоні Блінкен (Antony Blinken) можуть здійснити візит уже зараз, але ні Байден, ні віцепрезидентка Камала Гарріс, швидше за все, не поїдуть.

Американська адміністрація почала обговорювати питання про те, чи варто главі держави відвідати Київ, після успішного візиту прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона минулого тижня.

«Якщо і коли це станеться, ми хочемо переконатися, що буде залагоджено найвищий рівень безпеки», – сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван (Jake Sullivan) під час інтерв'ю в четвер, 14 квітня, в Економічному клубі Вашінґтона. Якщо Джо Байден таки приїде до Києва, то це буде його перший візит до України в статусі президента США.

Нагадаємо, що ще кілька днів тому Білий дім відкидав у принципі можливість такого візиту. «Зараз у нас немає планів підготовки поїздки президента США до України. Для українського керівництва важливіше, щоб ми постачали зброю та надавали системи оборони, тому ми зосереджуємо наші зусилля та увагу на цьому», – заявила 11 квітня речниця Білого дому Джен Псакі.