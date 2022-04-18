Серед постраждалих у Львові трирічний хлопчик, евакуйований з Харкова.

"Під час ранкового обстрілу 11 людей отримали поранення. Серед них трирічний Артем. Разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові. Дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає", – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мама хлопчика повідомила, що внаслідок вибуху в помешканні вилетіло вікно і склом дитині відсікло половину пальчика на руці. Медики надали Артемові всю необхідну допомогу. Зі слів лікарів, місце ампутації стабілізується.

На місце вибухів виїжджали 7 карет Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Пацієнти поступали із множинними травмами, починаючи від травм п’яток, закінчуючи травмами голови. Дуже багато хворих надійшло цього разу, власне, де було ураження голови та головного мозку. Середній вік пацієнтів – 35–45 років», – розповів лікар-нейрохірург Андрій Токарський.