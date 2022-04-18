У Львові загинуло 7 людей. 11 травмовані. Троє з них у важкому стані.

"Сьогодні близько 08:30 по Львову вдарили чотири ракети. Це були крилаті ракети повітряного базування. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону. Три ракети вдарили по об‘єкті військової інфраструктури. Одна – по станції техобслуговування автомобілів. Перший об‘єкт – це склади, які вже не використовувалися військовими", – повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об‘єктах їх уже загасили. Обидва об‘єкти зруйновані повністю. Підрозділи ДСНС розбирають завали.

Станом на 12:30 відомо про 7 загиблих. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них – одна дитина. Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження.

"Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися", – сказав Максим Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у восьми будинках навколо місць влучання ракет та в одній зі шкіл Львова вибило вікна. На СТО знищено 40 автомобілів.