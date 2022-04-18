Гравці і тренери футбольного клубу «Прикарпаття» вступили до лав ЗСУ.

Основна команда МФК "Прикарпаття" майже у повному складі стала до лав Збройних Сил України. 17 квітня 14 футболістів і тренери івано-франківського клубу склали присягу на вірність українському народові.

“Це приклад для українців та для всього світу, що футбол не поза політикою. Що наші гравці стають військовими і впевнено йдуть захищати свою рідну землю. Сподіваємось, вони допоможуть пришвидшити перемогу України”, – розповів президент УАФ Андрій Павелко.

Це абсолютно безпрецедентний випадок від початку війни, коли футбольна команда Першої ліги одностайно прийняла рішення про мобілізацію.