Внаслідок ракетного удару по Львову загинуло шестеро людей. Поранено 11.

"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину (10:05) відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих одна дитина. Дані уточнюються", – повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. 

 

За інформацією Повітряного командування «Захід», сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об‘єкту військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

 

Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває. 

 

Об 11:00 міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про 11 поранених внаслідок потрапляння ракети в цивільний об'єкт. "Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт – шиномонтаж. Попередньо загинуло 6 людей. 11 поранено, серед них 1 дитина. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці", – написав Андрій Садовий у себе на fb.

 

Фото з fb-сторінки Андрія Садового

 

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