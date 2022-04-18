54-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:09 Під час війни проти України загинув капітан великого десантного корабля "Цезарь Куніков" Чорноморського флоту Росії Алєксандр Чірва. Про це у понеділок повідомляють російські медії. Причина та обставини смерті капітана не розголошуються, втім пропаґанда зазначає, що Чірва воював проти "неонацистів" – і тим підтверджує, що той перейшов у статистику "двохсотих" саме через війну. Нагадаємо, "Куніков" стояло у порту Бердянська поруч із ВДК "Саратов", котрий вибухнув – а потім затонув.

17:41 Українські правоохоронці знайшли на звільнених від окупації територіях понад тисячу тіл замордованих людей. Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелеєв. Наразі проводяться ідентифікація тіл, розтини, впізнання.

17:17 Полк "Азов" оприлюднив відео атаки штурмової групи на колону російського війська, котра пересувалася на автомобілях, на вулицях міста. "Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на переважаючі сили противника, бійці полку "Азов" проводять контратаку", – йдеться у повідомленні.

16:30 Україна передала Європейській комісії заповненим опитувальник, необхідного для набуття статусу кандидата в ЄС. "Першу частину опитувальника для членства України в ЄС відправлено Єврокомісії. Як і обіцяв Президент Володимир Зеленський, Україна заповнила документ за тиждень!", – повідомила віцепрем'єр Ольга Стефанішина. Голова європейського представництва в Україні Матті Маасікас офіційно підтвердив отримання анкети і опублікував спільні фотографії з Володимиром Зеленським в Офісі президента. "Іще один крок України на шляху до ЄС... Надзвичайні часи вимагають надзвичайних кроків і надзвичайної швидкості", – прокоментував Маасікас.

16:04 Голова Кремінської військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець повідомив, що росіянам вдалося захопити місто Кремінна тактикою масованого наступу з великою кількістю техніки. "Сили в них були значні. Скажімо так, на один із підрозділів, який не більше взводу, виходили до 43 броньованих об’єктів: танки, БТРи, МТЛБ. Частина була знищена, але не вся. Загалом атаки тривали впродовж трьох днів. Зараз там тривають важкі бої на околицях", – розповів Дунець "Радіо Свобода".

15:50 Російські окупанти відновили у центрі міста Генічеськ пам'ятник Леніну.

15:25 Матір зниклого російського моряка Єгора Шкребця заявила, що після потоплення крейсера "Москва" не вдається знайти близько трьохсот військовиків. Ірина Шкребець стверджує, що була в госпіталі в Севастополі, куди привезли постраждалих, та не знайшла сина. "Ми кожну обпечену дитину дивилися. Не можу передати, як це важко... Там було лише двісті людей, а на крейсері було понад п'ятисот. Де решта?", – розповіла вона виданню The Insider. Батьки моряків шукають списки загиблих і зниклих, їздили у військову частину та ФСБ – їм нічого не кажуть.

15:03 Очільниця російського центробанку Ельвіра Набіуліна заявила у виступі перед Ґосдумою РФ, що російська економіка "входить у непростий період". З її слів, "період структурних змін" почнеться щонайпізніше на початку ІІІ кварталу 2022 року.

14:54 Росіяни обстріляли Синельниківській, Павлоградський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Як повідомили у ДСНС, снаряди знищили цивільну інфраструктуру; відомо принаймні про одного загиблого. Вогонь вівся зі сторони Херсонської області.

14:38 Вояки 93-ої бригади Холодний Яр вилучили у російського полоненого мобільний телефон, що належав українській дівчинці. Російські мародери викрали ґаджет після обшуків місцевого населення на блокпості у Тростянці. Русскі горланили, лаялися, погрожували зброєю, 10-річна Іванка плакала... Тепер хлопці зі Збройних Сил України повернули дівчині її телефон. Хоча батько дитини пропонував солдатам залишити пристрій собі.

#ЦИТАТА "Розвідувальний підрозділ 93 бригади Холодний Яр проводив операцію на східному напрямку від цього міста. У полон до наших хлопців потрапив механік-водій з Кантемирівської дивізії російських збройних сил. При затриманні у полоненого знайшли червоненький мобільний телефон, а також павербанк зі стразами. Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані «татуся» та «мамуля». Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить Іванці". 93 омбр "Холодний Яр"

14:01 У селі Стоянка неподалік від Києва побудували тимчасовий міст – рух по трасі Київ-Чоп відновлено. Про це повідомив Офіс Президента.

13:40 У Німеччині розслідують понад 140 справ через підтримку російського нападу на Україну. Більшість із них стосуються використання літери "Z", повідомляє DW.

13:35 Народний депутат Віктор Медведчук звернувся до Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. “Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна та Президента України Володимира Зеленського з просьбою про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя і його мешканців, які перебувають там сьогодні та не мають можливості безпечного виходу через гуманітарний коридор”, – ідеться у зверненні, оприлюдненому Службою безпеки України.

13:07 Українці почали повертатися до домівок за тиждень до Великодня. BBC повідомляє з покликом на дані польської прикордонслужби, що 16 квітня вперше з початку війни із Польщі в Україну вʼїхало більше людей (22 тис.), аніж виїхало (19,2 тис.).

12:51 Унаслідок ракетної атаки по Львову загинуло семеро людей. Одинадцять осіб поранено, троє з них перебувають у важкому стані. Про це повідомили на брифінґу міський голова Андрій Садовий і голова обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький. Зі слів Козицького, три ракети влучили у військові склади, котрі тривалий час не використовуються за призначенням, а ще одна – в автомайстерню. Садовий розповів: "Я говорив з керівником станції техобслуговування. В нього сльози не за майно, яке знищено, а за його працівників. Він все життя мріяв про цю автостанцію. Сьогодні її не стало. Там знищено близько 40 машин".

12:47 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що захоплення Росією Маріуполя може стати "червоною лінією" для переговорного процесу із РФ. Він повідомив Reuters, що українські і російські дипломати не мали контакту декілька тижнів, а єдина комунікація провадиться через переговорну групу.

12:03 За добу на Харківщині загинуло дев'ять людей; 25 осіб зазнали поранень.

11:41 Росіяни взяли під контроль місто Кремінна на Луганщині, повідомив голова ВЦА Сергій Гайдай. У своєму дописі у Facebook він додав: "Усе змінилося за одну ніч".

11:24 Уточнена інформація від Андрія Садового: внаслідок обстрілу Львова загинуло шестеро людей; одинадцятеро отримали поранення (зокрема одна дитина). Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбило вікна в одному з готелів; там мешкають евакуйовані українці.

11:17 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 20,6 тис. осіб, танків – 790 од., бойових броньованих машин – 2041 од., артилерійських систем – 381 од., РСЗВ – 130 од., засобів ППО – 67 од., літаків – 167 од., гелікоптерів – 147 од., автомобільної техніки – 1487 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155 од., спеціальної техніки – 27 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 300 ворогів, танків ‒ 17 од., бойових броньованих машин – 39 од., артилерійських систем – 5 од., РСЗВ – 3 од., автомобільної техніки – 16 од., літаків – 2 од., гелікоптерів – 1 од., БПЛА – 7 од., засобів ППО – 1 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

66% танків (з них 4,8% за минулий тиждень),

70% бойових броньованих машин (з них 3,3% за минулий тиждень),

24% артилерійських систем (з них 2,0% за минулий тиждень),

51% літаків (з них 3,0% за минулий тиждень),

61% гелікоптерів (з них 2,9% за минулий тиждень).

10:51 Армія РФ увійшла у місто Кремінна. Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. Наразі тривають бої між українськими військовими та окупантами у самому місті.

10:29 Унаслідок ракетного удару по Львову загинуло шестеро людей, восьмеро зазнали поранень. Про це повідомив голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький. Згідно з інформацією Повітряного командування "Захід", відбулося чотири ракетні удари. Три – по об‘єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу.

Народний депутат Микола Княжицький опублікував знимку автомобіля, ушкодженого під час вибухів

10:02 У Львові після вибухів скасували кілька маршрутів громадського транспорту, а частину змінили, повідомив Андрій Садовий. Ці маршрути пролягають через район довкола залізничного вокзалу. Перекрито рух на вулиці Левандівській і на Шевченка (в районі перехрестя з вулицею Ковча).

09:55 Ресурс OSINTtechnical, котрий займається журналістикою відкритих даних, опублікував фотографію пожежі на крейсері "Москва". Знимка датована 15 квітня; це день затоплення флагмана російського флоту. На знимці видно, що судно стоїть із креном. На корпусі помітно кіптяву біля отворів – це свідчить про те, що пожежа була всередині "Москви".

09:23 Щонайменше п'ять автомобілів ДСНС виїхало із 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини Львова, що на вулиці Володимира Великого, на місце влучання ракет.

09:11 Львів зазнав ракетної атаки. Мешканці чули чотири гучні вибухи в місті, в той же час міський голова Андрій Садовий повідомив про те, що вибухів було п'ять. Клуби диму здіймаються над Львовом у районі залізничної станції.

07:46 Генеральний штаб інформує про те, що Росія завершує формування ударної групи на сході. Загалом на території України діє 87 батальйонно-тактичних груп РФ.