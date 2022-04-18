Ракетний удар по Львову.

 

"5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з‘ясовуємо", — повідомив міський голова Львова Андрій Садовий о 08:50.

 

Повітряна тривога, яка розпочалася о 07:44, закінчилась о 9:16.

 

Раніше, о 08:47, керівник Львівської обласної ОВА повідомив про чотири ракетні удари і закликав людей залишатися в укриттях.

 

Ракетних ударів завдано по західній частині міста. Андрій Садовий повідомив про перекриття руху вулицями Левандівська (від вул. Сяйво до вул. Шевченка), вул. Шевченка в районі повороту на вул. Тунельну (готель НТОН).

 

Задимлення видно в районі залізничного вокзалу.

 

О 09:20 «Укрзалізниця» повідомила, що ситуація на львівському вокзалі контрольована. «Пасажирів було розміщено у безпечних укриттях. Висадку та посадку на поїзди поновлено після закінчення сигналу тривоги. Поїзди, які ще доїжджають до Львова, було затримано на в'їзді до міста до відбою тривоги, наразі рух поновлено», – йдеться у повідомленні.

 

«У Львові кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. Рух поїздів відновлено, але будуть незначні затримки», – повідомив у Telegram очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін.


 

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