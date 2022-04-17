53-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:01 Розвідка Великої Британії зазначає: хоча Росія і змістила основний фокус своїх атак на схід, її кінцева мета залишилася незмінною. "Вона прагне примусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та жадає утвердити своє домінування у регіоні", – йдеться у повідомленні.

10:54 Вночі у Сіверськодонецьку на Луганщині внаслідок обстрілів загорілися чотири багатоповерхівки, у Новодружеську знищено будинок. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Там вже і руйнувати майже нічого – більшу частину житлового фонду ворог знищив за останні півтора місяця", – прокоментував він.

10:17 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 20,3 тис. осіб, танків – 773 од., бойових броньованих машин – 2002 од., артилерійських систем – 376 од., РСЗВ – 127 од., засобів ППО – 66 од., літаків – 165 од., гелікоптерів – 146 од., автомобільної техніки – 1471 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 од., спеціальної техніки – 27 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 11 од., бойових броньованих машин – 20 од., артилерійських систем – 5 од., РСЗВ – 2 од., автомобільної техніки – 13 од., літаків – 2 од., гелікоптерів – 1 од., БПЛА – 10 од., спецтехніки – 1 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

64% танків (з них 4,0% за минулий тиждень),

69% бойових броньованих машин (з них 2,7% за минулий тиждень),

24% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

50% літаків (з них 3,3% за минулий тиждень),

61% гелікоптерів (з них 3,8% за минулий тиждень).

09:47 На Ізюмському напрямку йдуть активні бої. Мешканців Лозової та Барвінкового закликали активізуватися з евакуацією, повідомила військово-цивільна адміністрація Харківщини.

09:12 Проєкт журналістських розслідувань «Схеми» встановив першу особу серед загиблих на російському крейсері «Москва» – мічмана Івана Вахрушева. Він родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки РФ. Служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля. Журналісти відшукали у соцмережах пост його дружини Варвари Вахрушевої, яка повідомила, що чоловік загинув під час «виконання своїх обов’язків». У переписці вона підтвердила, що Вахрушев загинув унаслідок затоплення крейсера.

08:45 В Україну прибула перша партія з американською військовою допомогою в рамках нового пакету на 800 млн доларів, повідомив представник Білого дому. США вперше погодилися надати Києву потужну зброю, зокрема 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer та ще 300 дронів Switchblade. Загальний вартість військової допомоги, яку США надали Україні, становить понад 3 мільярди доларів.

08:27 Генштаб ЗСУ інформує, що росіяни почали підготовку морської піхоти до проведення десантної морської операції в районі Маріупольського порту.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил російської федерації, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас змогли накопичити значні запаси боєприпасів. У підрозділах окупантів, що знаходяться на лінії безпосереднього зіткнення, росте невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального, що постачається, та харчування. На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону на територіях Брестської та Гомельської областей. На Сіверському напрямку зберігається імовірність ракетних ударів та здійснення артилерійських обстрілів з території російської федерації по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях. На Слобожанському напрямку змін в складі та положенні сил противника не відзначається. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова та обстріли його житлових районів. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту. Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється. На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій. За наявною інформацією, у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участтю представників федеральної служби безпеки російської федерації, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій. На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення. Ці дії заохочуються їх військовим командуванням. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено п’ятнадцять танків, двадцять чотири одиниці броньованої та десять одиниць автомобільної техніки, а також три артилерійські системи противника. Угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу уражено тринадцять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, п’ять БПЛА та шість крилатих ракет.

00:25 Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні до українців, що важке становище заблокованого Маріуполя можна вирішити тільки двома шляхами: "Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, причому, без перебільшення, негайно. Щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною". Зеленський запевнив, що від початку блокади Маріуполя влада постійно шукає рішення для деблокади, але "поки жодного на сто відсотків реального варіанту ще не було".