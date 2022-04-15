СБУ блокує спроби російських спецслужб вербувати українських посадовців.

СБУ блокувала спробу російських спецслужб встановити контакт із посадовицею в Івано-Франківську. Для встановлення зв’язку з жінкою, яка працює в одному з органів місцевої виконавчої влади, використовували месенджер Telegram. Контакт отримали через російського родича. Він є відставним високопосадовцем військової розвідки та керував російськими підрозділами в обох війнах проти чеченського народу. Про дії російських спецслужб посадовиця повідомила СБУ.

"З початком нового етапу агресії російські спецслужби не лише задіяли наявну агентуру, але активно намагаються вербувати нових «помічників» для проведення розвідувально-підривної діяльності.

СБУ зафіксувала непоодинокі факти спроб представників ворожої спецслужби залучити до протиправної діяльності представників регіональних органів державної влади, місцевого самоврядування та інших державних установ", – йдеться у повідомленні Управління СБ України в Івано-Франківській області.

В обласному управлінні СБУ розповіли, що механізм вербування російськими спецслубами наступний: через Telegram нашим громадянам надсилають повідомлення начебто дружнього тону. Шлють «привіти» від родичів з території росії. Потім переходять на тиск, завуальовані погрози та шантаж. У підсумку – намагаються вивідати інформацію військового характеру. За це пропонують матеріальну винагороду та обіцяють забезпечити конфіденційність.

СБУ просить повідомляти про спроби анонімних «доброзичливців» встановити контакт, адже важливо вивчати, як діє агресор.

У відомстві закликають не піддаватися на провокації окупантів, однак нагадують, що якщо з якоїсь причини росіянам вдалося домогтися згоди співпрацювати, закон України дає можливість добровільно заявити органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримання завдання. Це дозволить звільнитися від кримінальної відповідальності тим, хто на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчиняв.

СБУ наголошує, що надання в умовах воєнного стану іноземній державі допомоги в проведенні розвідувально-підривної діяльності карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавлення волі, з конфіскацією майна (ч.2 ст.111 КК України).