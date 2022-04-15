51-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:57 Росія передала Сполученим Штатам Америки листа із занепокоєнням постачаннями зброї до України. Москва каже, що це тягне за собою "непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки", пише The Washington Post.

13:04 Росіяни обстріляли місто Василівка Запорізької області. Пошкоджено кілька житлових будинків у центрі міста та приватний сектор, знищено продуктовий магазин, пошкоджено депо на залізничній станції "Таврійськ". Одна людина загинула, а п'ятеро отримали поранення, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

12:41 Ватикан вирішив проводити богослужіння Хресної дороги за планом - хрест мають нести українка та росіянка, що, на думку Святого престолу, має символізувати примирення народів. Про це заявив близький співпрацівник Папи Антоніо Спадаро. Він пояснив: Франциск не є політиком, передає "Польське радіо".

#ЦИТАТА Коли йде активна фаза такої вбивчої війни, говорити про примирення зовсім не на часі. Спершу потрібно припинити нас вбивати, а тоді можна говорити про наступні кроки. Наступним кроком має бути засудження злочинця і встановлення справедливості. Усі ті злочини, які кояться проти України, мають бути засуджені міжнародним трибуналом. Ми їх сьогодні кваліфікуємо як геноцид. Лише після засудження російського агресора може бути початок якогось процесу примирення, і це буде довга дорога. Бо процес примирення означає гоєння рани, це є повага до ран жертви. І без чутливості до жертви цієї несправедливої агресії ми не маємо права з християнського боку говорити про примирення. Блаженніший Святослав, інтерв'ю "Українському радіо"

12:07 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 20 тис. осіб, танків – 756 од., бойових броньованих машин – 1976 од., артилерійських систем – 366 од., РСЗВ – 122 од., засобів ППО – 66 од., літаків – 163 од., гелікоптерів – 144 од., автомобільної техніки – 1443 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 од., спеціальної техніки – 25 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 100 ворогів, танків ‒ 3 од., бойових броньованих машин – 8 од., автомобільної техніки – 6 од., кораблі – 1 од., засоби ППО – 2 од., літаків – 3 од., БПЛА – 1 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

63% танків (з них 4,3% за минулий тиждень),

68% бойових броньованих машин (з них 2,8% за минулий тиждень),

23% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),

49% літаків (з них 3,6% за минулий тиждень),

60% гелікоптерів (з них 3,3% за минулий тиждень).

12:01 Міністерство оборони РФ оголосило про намір посилити обстріли Києва під претекстом помсти за вибухи невстановленого походження на своїй території.

11:57 Російські війська обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників біля Сновська на Чернігівщині. Як повідомив голова Корюківської РВА Іван Ващенко у Facebook, обстріл мав радше "турбуючий" характер, утім закликав мешканців регіону бути уважними до повітряних тривог та триматися поближче до укриттів.

11:31 Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський передав кризовому координатору ООН в Україні Аміну Аваду закривавлену іграшку з Краматорська. Далі її мають передати у Міжнародний суд ООН в Гаазі. "Нехай закривавлена іграшка стане не тільки доказом, але й символом невідворотності покарання російських воєнних злочинців", - прокоментував Монастирський.

11:20 Ужгородська міська рада склала список 58 вулиць, котрі носять назви російських діячів і котрі вартує перейменувати. Депутати зійшлися на думці, що перевагу при визначенні нових назв слід надавати місцевим достойникам; де це можливо, повернути давні назви, ще дорадянського періоду; назви на честь героїв нинішньої війни, зокрема, можливо, й міст, територій – визначати після перемоги.

10:19 Служба безпеки України опублікувала записи розмов російських солдатів, які підтверджують, що РФ сама обстріляла прикордонні села. "Это наши херачат", – пояснює своїй дружині російський вояка. На запитання: "навіщо так робити?" - відповідає: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают". "Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", – додає окупант.

10:03 Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Путін "рівний Гітлеру", і його слід зупинити в Україні, перш ніж він зможе рухатися далі. "Україна буквально бореться за наше майбутнє", - сказав Надь у коментарі The New York Times. "Україна буквально бореться за наше майбутнє", - констатував він.

09:32 Речник Пентагону Джо Кірбі підтвердив, що Росія продовжує розглядати Київ як ціль. "Так, звісно, Росія має можливості завдати удар по Києву",- зауважив Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати заяви Москви про намір націлити свої ракети на "центри прийняття рішень". Представник Пентагону підкреслив, що навіть коли Росія почала відводити свої війська від української столиці, від Чернігова, з північної частини України, у США не вважали, що Київ оминув небезпеки, особливо з повітря, передає Укрінформ.

07:41 Генеральний штаб ЗСУ інформує у ранковому зведенні, що російська армія зосереджується на захопленні міст Рубіжне і Попасна:

Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України. На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін. На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів. На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має. Так, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

00:21 Президент України Володимир Зеленський виступив із емоційним зверненням за підсумками 50-ї доби спротиву Росії. Голова держави зізнався: він пам'ятає всіх, хто приречено прогнозував поразку. Зеленський також порушив проблеми, пов'язані з історичною пам'яттю та ідентичністю – сказав, що Росія сама воює в Україні з російською мовою і сама знищує зв'язки з Руссю.