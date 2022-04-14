Вторгнення Росії в Україну загрожує голодом для 1,7 мільярда людей.

Генсек ООН Антоніу Ґутерріш репрезентував звіт організації щодо актуальної соціальної ситуації в світі на тлі російсько-української війни.

Вторгнення Росії в Україну може призвести до того, що до 1,7 мільярда людей — понад п'ята частина людства — опиняться у злиднях, негараздах і голоді. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, репрезентуючи звіт організації щодо актуальної соціальної ситуації в світі.

«Російська війна в Україні вже завдає поважних наслідків для світової економіки і ставить величезну частину населення світу, особливо в розвиткових країнах, у ситуацію підвищеного ризику. Криза спричинила “ідеальний шторм” збоїв на глобальних продовольчих, енергетичних і фінансових ринках, які загрожують негативно вплинути на життя мільярдів людей у ​​всьому світі», – цитує слова Ґутерріша телеканал CNBC.

У доповіді ООН зазначається, що Україна та Росія забезпечують 30% світового виробництва пшениці та ячменю, п'яту частину кукурудзи та більше половини соняшникової олії. При цьому для 45 країн світу з найменш розвиненою економікою на частку поставок з Росії та України припадає понад третина всього зерна, що імпортується ними.

«Війна посилила проблеми, з якими зіткнулися розвиткові країни через пандемію COVID-19, зовнішній борг і стрімке зростання інфляції. З початку 2022 року зростання цін на пшеницю та кукурудзу сягнуло 30%, нафта за останній рік подорожчала більш ніж на 60%, а ціни на природний газ та добрива збільшилися більш ніж удвічі», – бідкався Ґутерріша. Він попередив, що ООН не вистачає фінансування для екстрених дій у цій ситуації. Зокрема, про брак ресурсів уже оголосила Всесвітня продовольча програма ООН.

«Вплив війни є ґлобальним і системним. Інфляція зростає, купівельна спроможність зменшується, валові перспективи скорочуються, розвиток зупиняється, а в деяких випадках прибуток зменшується. Багато країн, що розвиваються, тонуть у боргах», – сказав Ґутерріш.

Раніше про те, що через війну в Україні може виникнути продовольча криза, яка торкнеться насамперед найбідніших країн світу, говорив президент США Джо Байден, а найбільші міжнародні організації, включно з МВФ, Світовим банком і СОТ, закликали негайно вжити заходів для запобігання голоду.