Чиновника, який продавав гуманітарну допомогу випустили під заставу більше 1 млн гривень.

Першого заступника міського голови Пустомитів, якого затримали у підозрі за продаж гуманітарної допомоги і за одержання хабаря, випустили під заставу, - повідомляє tvoemisto.tv з покликом на інформацію з Львівської обласної прокуратури.

«Посадовець вніс заставу у розмірі 1 мільйон 17 тисяч і його випустили з-під варти учора, 12 квітня», – зазнчили у прокуратурі Львівської області.

Нагадаємо, що заступника мера Пустомитів Андрія Луківа затримали 6 квітня. За даними Львівської обласної прокуратури, він вимагав та одержав 100 тисяч грн від волонтера за передачу автобуса, який міська рада отримала безкоштовно від однієї із асоціацій Фінляндії як гуманітарну допомогу.

Андрія Луківа затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

У міській раді Пустомитів повідомляють, що першого заступника міського голови на час проведення розслідування відсторонять від роботи. Пустомитівська міська рада також дякує поліції та буде максимально сприяти в розслідуванні.