Чиновника, який продавав гуманітарну допомогу випустили під заставу більше 1 млн гривень.

Першого заступника міського голови Пустомитів, якого затримали у підозрі за продаж гуманітарної допомоги і за одержання хабаря, випустили під заставу, - повідомляє tvoemisto.tv з покликом на інформацію з Львівської обласної прокуратури.

 

 

«Посадовець вніс заставу у розмірі 1 мільйон 17 тисяч і його випустили з-під варти учора, 12 квітня», – зазнчили у прокуратурі Львівської області.

 

Нагадаємо, що заступника мера Пустомитів Андрія Луківа затримали 6 квітня. За даними Львівської обласної прокуратури, він вимагав та одержав 100 тисяч грн від волонтера за передачу автобуса, який міська рада отримала безкоштовно від однієї із асоціацій Фінляндії як гуманітарну допомогу.

 

 

Андрія Луківа затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання усієї суми неправомірної вигоди. 

 

У міській раді Пустомитів повідомляють, що першого заступника міського голови на час проведення розслідування відсторонять від роботи. Пустомитівська міська рада також дякує поліції та буде максимально сприяти в розслідуванні.

 

13.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Слово як співучасник злочину
Марина Горбатюк
Мова – це кордон, межа поділу, життєво необхідне означення території. Нав'язана колишнім колоніям за багато століть російськомовність несе фікцію спільної культурної та історичної традиції, відтак – географічного співперебування в межах одного метерлінківського простору.
12.04.22 | | Штука
Не тільки Pink Floyd
Юрко ТИМЧУК
Девід Гілмор з компанією, U-2 з Red Hot Chili Peppers згадали про своє існування завдяки Україні. За нашу популярність на сучасній світовій шахівниці платиться дуже високою ціною.
11.04.22 | | Україна
Привид комунізму з ефектом дежавю
Ігор МЕДВІДЬ
Путінізм є дитиною не стільки нацизму/гітлеризму (явного зла), скільки його ідеологічного брата-близнюка комунізму/сталінізму (прихованого зла)
11.04.22 | | Дискурси
Російська інструкція з проведення геноциду
Тімоті Снайдер
Важко дібрати приклади, коли держава явно рекламує геноцидний характер власних дій саме в момент, коли ці дії стають загальновідомими
10.04.22 | | Дискурси
Де цей нацизм
Єжи Чех
Сіллю в очі Путіну є не нацизм, а тільки прагнення українців жити у власній незалежній державі. Якщо щось таке називається нацизмом, то всі нормальні люди є нацистами
10.04.22 | | Дискурси
Утілене пророцтво
Віра Меньок
«Ніч Гельвера» Інґмара Вілквіста в інтерпретації Дрогобицького театру нині сприймається як спектакль про апокаліпсис, про справжнє пекло, що його принесла на українську землю орда рашистів
10.04.22 | | Штука
Церква жінок
Віталій Портников
Стомлені очі жінок, що вдивляються у заспокійливі очі Богородиці. А цей світ очей, цей спокій, ця віра, ця невтомність і є тим, що оберігає життя воїна й перемагає бездонний морок
10.04.22 | | Дискурси
Пекло для загарбника
Володимир В'ятрович
Загарбницька війна, яка планувалася як легка прогулянка, але перетворилася на справжнє пекло. Масовий опір загарбникам. Засудження агресії західними демократіями. Саме так виглядала розв’язана Радянським Союзом війна в Афганістані.
09.04.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.