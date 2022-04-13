Міська рада Івано-Франківська вимагає повністю заборонити діяльність УПЦ МП в Україні.

На позачерговій сесії Івано-Франківської міської ради депутати ухвалили офіційне звернення до Президента України та Голови ВРУ з вимогою припинити діяльність УПЦ (МП) в Україні.

 



Подаємо повний текст звернення:

 

Нещодавно стало відомо, що Івано-Франківська єпархія Української Православної Церкви (московського патріархату) звернулася до Президента України через «утиски», яких начебто зазнає від прикарпатських чиновників та від міського голови Івано-Франківська. Сьогодні ми вважаємо за потребу ствердно висловити позицію Івано-Франківської міської територіальної громади щодо необхідності припинення діяльності на території України російської православної церкви у особі УПЦ (МП).

Вважаємо, що так звані «гоніння» московського патріархату в Україні стали однією з офіційних причин москви для вторгнення в Україну, а позиція російської православної церкви та персонально т.зв патріарха кіріла у війні росії проти України є максимально людиноненависницькою.

Всі ми стали свідками того, що окупанти не цураються палити та обстрілювати навіть церкви, що належали до Української Православної Церкви (московського патріархату), зокрема, одну з головних святинь – Святогірську лавру.

Сьогодні вже багато священнослужителів та громад висловлюють своє небажання бути в одній структурі з московським патріархатом. 16 єпископів УПЦ (МП) офіційно заявили, що їхні єпархії припинили поминати патріарха кіріла через його підтримку війни росії проти України. Вони прагнуть до незалежності від російської православної церкви, однак керівництво УПЦ (МП) й досі продовжує зберігати підпорядкування центру в москві, що прямо загрожує національній безпеці України.

Згідно з ухваленим Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)» передбачено покарання за публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України та за здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором.

На окупованих територіях України неодноразово зафіксована участь в подібних злочинах ряду священиків УПЦ (МП). Українські правоохоронні органи неодноразово виявляли ознаки диверсійно-розвідувальної діяльності в приміщеннях релігійних громад московського патріархату. А також сам факт визнання легітимності керівництва в особі поплічника путіна «патріарха Кіріла» Ґундяєва, що публічно виправдовує збройну агресію російської федерації, варто розцінювати як участь в інформаційній діяльності у співпраці з державою-агресором.

Нагадаємо, що після надання Вселенським патріархом у 2019 році автокефалії Київській митрополії, єдиною канонічною автокефальною православною церквою на території України є Православна церква України на чолі з Митрополитом Київським Епіфанієм.

Сьогодні, у визначальний період своєї історії, українська держава повинна ствердно та послідовно стояти на своєму захисті. Усі державні інституції, як і Збройні сили України, повинні захищати суверенітет України. Росія відчайдушно намагається зберегти оцю свою сферу впливу на голови та душі українців і зберегти важливого руйнівного агента на території України. Ми вважаємо, що саме зараз настав той час, щоб зупинити ворожу діяльність російської православної церкви на території України.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України» авторства Оксани Савчук. Метою ухвалення законопроекту є захист національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні.

Цей законопроект передбачає право релігійних громад, монастирів і духовних навчальних закладів московського патріархату змінити свою підлеглість впродовж 14 днів з дня набрання чинності цим законом.

В жодному разі ми не закликаємо до міжконфесійної ворожнечі, але звертаємося до Президента України Володимира Зеленського та до Голови Верховної Ради України з проханням підтримати внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України».

Схвалено
на позачерговій 22-й сесії
Івано-Франківської міської ради
13 квітня 2022 року 

13.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Слово як співучасник злочину
Марина Горбатюк
Мова – це кордон, межа поділу, життєво необхідне означення території. Нав'язана колишнім колоніям за багато століть російськомовність несе фікцію спільної культурної та історичної традиції, відтак – географічного співперебування в межах одного метерлінківського простору.
12.04.22 | | Штука
Не тільки Pink Floyd
Юрко ТИМЧУК
Девід Гілмор з компанією, U-2 з Red Hot Chili Peppers згадали про своє існування завдяки Україні. За нашу популярність на сучасній світовій шахівниці платиться дуже високою ціною.
11.04.22 | | Україна
Привид комунізму з ефектом дежавю
Ігор МЕДВІДЬ
Путінізм є дитиною не стільки нацизму/гітлеризму (явного зла), скільки його ідеологічного брата-близнюка комунізму/сталінізму (прихованого зла)
11.04.22 | | Дискурси
Російська інструкція з проведення геноциду
Тімоті Снайдер
Важко дібрати приклади, коли держава явно рекламує геноцидний характер власних дій саме в момент, коли ці дії стають загальновідомими
10.04.22 | | Дискурси
Де цей нацизм
Єжи Чех
Сіллю в очі Путіну є не нацизм, а тільки прагнення українців жити у власній незалежній державі. Якщо щось таке називається нацизмом, то всі нормальні люди є нацистами
10.04.22 | | Дискурси
Утілене пророцтво
Віра Меньок
«Ніч Гельвера» Інґмара Вілквіста в інтерпретації Дрогобицького театру нині сприймається як спектакль про апокаліпсис, про справжнє пекло, що його принесла на українську землю орда рашистів
10.04.22 | | Штука
Церква жінок
Віталій Портников
Стомлені очі жінок, що вдивляються у заспокійливі очі Богородиці. А цей світ очей, цей спокій, ця віра, ця невтомність і є тим, що оберігає життя воїна й перемагає бездонний морок
10.04.22 | | Дискурси
Пекло для загарбника
Володимир В'ятрович
Загарбницька війна, яка планувалася як легка прогулянка, але перетворилася на справжнє пекло. Масовий опір загарбникам. Засудження агресії західними демократіями. Саме так виглядала розв’язана Радянським Союзом війна в Афганістані.
09.04.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.